Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı, Kardeşlerim'e geliyor! O isim diziye yeni bir renk katacak

Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı, Kardeşlerim'e geliyor! O isim diziye yeni bir renk katacak

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yaşanan ayrılıkların ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Enes Demirkapı, Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Fadik Sevin Atasoy, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimleri buluşturan NGM Medya imzalı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, kardeşlerin en büyüğü Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı ve Melisa rolünü canlandıran Damlasu İkizoğlu'nun ayrılığıyla sarsılmıştı.

Dizinin çok önemli iki başrol oyuncusunun vedası, izleyicilerde şok etkisi yaratırken hikayenin gidişatını değiştirecek bomba bir transfer haberi daha geldi.

ENES DEMİRKAPI KARDEŞLERİM'DE

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Emre karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Enes Demirkapı'nın Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil olduğu iddia edildi.

Enes Demirkapı'nın, anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıyan dizide nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise gizemini koruyor.

Dizi ve reklam filmi oyuncusu Enes Demirkapı, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İsmini 2018 yılında oynadığı Gülperi dizisinde hayat verdiği Gökhan karakteri ile duyuran Enes Demirkapı, Tarkan'ın bir klibinde oynadı.