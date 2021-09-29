Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a geçiş yaptı! Şoför Hayri eşi Türkan'a kavuşuyor

Camdaki Kız'da Hayri karakterinin belli olmasının ardından Hayri'nin eşi Türkan'ın kim olacağı merak konusu oldu. Son iddiaya göre Türkan'ı, Masumlar Apartmanı'nın oyuncularından biri canlandıracak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimleri buluşturan dizi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Camdaki Kız'da şoför Hayri karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Dizinin yayınlanan son bölümünde, Hayri karakterini canlandıran ismin Cihangir Ceyhan olduğu ortaya çıktı.

Hayri'nin belli olmasından sonra tüm dikkatler Türkan karakterine çevrildi. Şoför Hayri'nin karısına hayat verecek olan isimler arasında konuşulan son isim ise adeta bomba etkisi yarattı. Türkan'ı oynayacak ismin Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularından biri olacağı öne sürüldü.

NALAN RAFET'İN ÖFKESİNDEN PAYINI ALDI

Camdaki Kız'ın yayınlanan son bölümünde, Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anların yaşanmasına neden oldu ve Nalan Rafet'in öfkesinden payını aldı.

Nalan, sabah kahvaltısını kendisi hazırlamak isteyince ortalık fena karıştı. Tako ve Döndü, her ne kadar Nalan'ı durdurmak isteseler de başarılı olamadılar.

Her şeyden bol bol, çeşitli bir kahvaltı hazırlayan Nalan, Rafet'in tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Koroğlu Ailesi'nde yaşanan cehenneme Nalan da dahil olurken bu sahneler sosyal medyanın gündemine oturdu.

FENALAŞAN RAFET'İN YARDIMINA HAYRİ YETİŞTİ

Gülcihan'la tartışan Rafet, oldukça öfkeleniyor. Evlatlarına ve ailesine olan davranışları nedeniyle eşi Gülcihan'dan sert bir darbe alan Rafet, evden çıkıp otele gitti ve fenalaşarak yere yığıldı.

Rafet'in yerde olduğunu gören Hayri ise onu kurtarmak için büyük bir mücadele verdi. Bunun üzerine Rafet, kendisine yardım eden Hayri'yi yanına alarak şoförü yaparken Koroğlu ailesinde de ortalık yangın yerine döndü.

NALAN'IN GÖNLÜ HAYRİ'YE KAYACAK

Bundan sonraki süreçte, Sedat'tan beklediği ilgiyi göremeyen Nalan'ın gönlü, şoför Hayri'ye kayacak. Ancak kitaba göre, şoför Hayri'nin Türkan adında bir eşi var yani Hayri evli.

Türkan karakteri için daha önce birçok isim ortaya atılmıştı. Ancak konuşulan son isimlerden biri Masumlar Apartmanı'nın oyuncusu oldu.

FARAH ZEYNAP ABDULLAH TÜRKAN'A HAYAT VERECEK

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren ancak daha sonra diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın anlaşma sağlanması halinde Camdaki Kız'da Türkan karakterini canlandıracağı iddia edildi.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir ayat hikayesini anlatan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde İnci, kaza geçirdikten sonra Han'ın kollarında hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah, iddia edildiği gibi dramatik sahnelere dayanamadığı için değil karakterinin hikayesi bittiği için ayrıldığını belirtmişti.

Abdullah, konuyla ilgili, ''Benim ağzımdan duymadığınız cümlelere inanmayın. İnci'nin yolculuğu burada bitti. Dizi bitene kadar kalbim hep ekiple olacak.'' açıklamasını yapmıştı.