Masumlar Apartmanı'nın Barış'ı Cem Avnayim kimdir? Cem Avnayim'in biyografisi..

Masumlar Apartmanı kadrosuna katılan Cem Avnayim, seyircilerin merak konusu oldu. İnci'nin eski arkadaşı ve yeni işyerinin sahibi Barış karakterini canlandıran Cem Avnayim kimdir?

İnci ve Esra'nın yeni radyosunun sahibi Barış karakteri, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Eğlenceli, açık sözlü ve samimi bir karakter olan Barış, aynı zamanda İnci'nin liseden arkadaşı. Han'ın haz etmediği Barış karakteri hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Dizinin takipçileri "Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Barış'ı Cem Avnayim kimdir?" sorularına yanıt arıyor.

İşte Cem Avnayim hakkında merak edilenler..

MASUMLAR APARTMANI BARIŞ KARAKTERİ

Masumlar Apartmanı Barış karakterini Cem Avnayim canlandırmaktadır. Barış karakteri, İnci ve Esra'nın yeni işyerinin sahibidir. Eğlenceli, açık sözlü ve samimi bir karakter olan Barış, aynı zamanda İnci'nin liseden arkadaşı. Gördüğü ilk andan beri Esra'yı iltifat yağmuruna tutan Barış'ın tavırları da Han'ı huzursuz etmektedir.

CEM AVNAYİM KİMDİR?

Cem Avnayim 1984 yılının Haziran ayında İstanbul'da dünyaya geldi. Burak Bora Anadolu Lisesi ardından, Marmara Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında ise tiyatro ile ilgilenmiş, 3 sene kadar CRAFT'ta yönetmen Çağ Çalışkur ve diğer tiyatro duayenlerinden dersler almıştır.

Cem Avnayim 'dating- yarışma' programını hazırlayıp sunmuştur. Turkcell tarafından geliştirilen bir canlı bilgi yarışması olan ve oldukça ilgi ile takip edilen, Hadi isimli yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.

Avnayim, sunucu günümüze kadar bir çok dizi ve sinema filminde de yer almıştır. Ayrıca seslendirme sanatçısı olarak ta çalışmalarını sürdüren yakışıklı isim KIA'nın da reklam çalışmalarında seslendirme yapmıştır.

Cem Avnayim son olarak da Masumlar Apartmanı'nda barış karakterini canlandırmaktadır.

CEM AVNAYİM DİZİ VE FİLMLERİ

2005 – Aşk-ı Tarz (S'nek)

2006 – Kumdan Aşk (S'nek)

2007 – Arkadaşımın Aşkı (S'nek)

2007 – HEPSİ12008 – Kardelen

2009 – Umut Yolcuları

2011 – Elde Var Hayat

2012 – Gelmeyen Bahar (sinema filmi)

2013 – Herşey Yolunda Merkez

2014 – Beni Böyle Sev

2015 – Sevimli Tehlikeli (sinema Filmi) (Cemal)