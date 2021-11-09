Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz'ün biyografisi

Masumlar Apartmanı dizisinde haftalardır gizemini koruyan Ceylan karakterine Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Peki Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun yazdığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel ve Uğur Uzunel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı, 9 Kasım Salı akşamı 46. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Masumlar Apartmanı'nda haftalardır merak konusu olan Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı kimin canlandıracağı sorusu sonunda yanıt buldu.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aslıhan Gürbüz, Ceylan Ongun karakteriyle Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu.

İnci'nin ölmesinin ardından derin bir boşluğa düşen Han'ın Ceylan'la yeniden karşılaşması dizinin seyrini değiştirecek. Peki Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslıhan Gürbüz'ün biyografisi...

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz'ün babası Eskişehir Seyitgazi'lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle İstanbul'dan Bursa İnegöl'e taşınmışlardır.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okuyan Aslıhan Gürbüz, meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçiren Gürbüz, beş ay yatalak yaşamıştır.

Senaryosunu Meral Okay'ın yazdığı, yapımcılığını Timur Savcı‘nın, yönetmenliğini ise Ulaş İnaç‘ın üstlendiği 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan, ''Bir Bulut Olsam'' dizisinde başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol almıştır.

2010 yılından 2012 yılına kadar ATV'de yayınlanan Türk sit-com ''Yahşi Cazibe'' dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırmıştır. 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D ekranlarında gösterime giren ''Zeytin Tepesi'' dizisinde rol almıştır.

''Muhteşem Yüzyıl: Kösem'' dizisinde "Halime Sultan"ı canlandıran Gürbüz, ''Ufak Tefek Cinayetler'' dizisinde başrol karakterlerden Merve'ye hayat vermiştir.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Kumru karakterini canlandıran Gürbüz, Yahşi Cazibe'deki rolü ile 38. Altın Kelebek Ödülleri, 2011 Antalya Televizyon Ödülleri ve AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları ödüllerinde 'En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ' ödülüne layık görülmüştür.

Aslıhan Gürbüz, 2011 yılının Temmuz ayında evlendiği oyuncu Kerem Kupacı'dan 2014 yılında boşanmıştır.