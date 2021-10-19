Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde, Gülben ve Esat'ın mesajlaşma sahnesi herkesi gülümsetti. Esat'la nişanlanan Gülben güne güzel başlarken, o sahne Youtube üzerinden binlerce yorum aldı.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde hem gülümseten sahneler yer aldı hem de seyirciyi bol bol ağlatan sahneler ekrana geldi.

Özellikle Gülben ve Esat'ın sahneleri seyirci tarafından beğenilirken, Gülben nişanlısının mesajlarıyla güne uyandı.

Esat'ın attığı mesajlarla günde başlayan Gülben, hareketleri ve yazdığı mesajlarla seyirciye keyifli anlar yaşattı.

"HER ŞEY RÜYA GİBİ"

Nişanın ardından güzel bir güne başlayan Gülben, "Aferin Gülben, aferin kızım. Çok şükür. Ne kadar güzel. Gerçekten her şey rüya gibi. Bir beyaz atı eksik" derken o anlarda Esat "günaydın" mesajı attı.

Esat mesajında, "Dünyanın en güzel nişanlısına günaydın. Günaydın Maria'm." ifadelerine yer verdi.

Mesaja karşılık veren Gülben heyecanlanarak, "Kimin nişanlısı ya bu? Kimin nişanlısı?" dedi. İşte Gülben ve Esat'ın gülümseten mesajlaşması...

Masumlar Apartmanı'nın en güzel sahnesi! Kalbinizde kelebekler uçacak İZLE