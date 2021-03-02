Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel kaç yaşında, nereli?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel, seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel kimdir?

Her Salı TRT1 ekranlarıda yayınlanan Masumlar Apartmanı diziside son bölümlerde oldukça dikkat çeken Esat karakteri, izleyicilerin merak konusu oldu.

Han'ın arkadaşı rolünde oynayan Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel kimdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Gülben karakteriyle yakınlaşmaya başlaması gözlerden kaçmayan Esat, seyircinin yakından takip ettiği isimlerden.

Peki Esat karakterini oynayan Uğur Uzunel kimdir? İşte Uğur Uzunel hakkında merak edilenler..

MASUMLAR APARTMANI ESAT ( UĞUR UZUNEL) KİMDİR?

12 Kasım 1988 tarihinde İzmir’de doğan Uğur Uzunel, Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları bölümü mezunudur.

Uzunel, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Şeref Meselesi isimli diziyle başlamıştır.

Son olarak Afili Aşk dizisinde Erkut karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Esat isimli bir genci canlandırmaktadır.

Dizide Gülben'in hayal dünyasını süsleyen Esat, Han'ın sevgilisi İnci'nin arkadaşına vurgundur. Ancak İnci'nin arkadaşı ise onu ciddiye almamaktadır. Esat ise buna rağmen onunla sevgili olma hayali kurmaktadır.