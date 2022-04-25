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    Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

    TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı dizisinin 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin final tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 11:36
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    Masumlar Apartmanı'nın final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' adlı romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

    Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, eski reytinglerini elde edemese de ortalamanın üzerinde oranlar almaya devam ediyor.

    Kemik bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip edilen Masumlar Apartmanı dizisi, 26 Nisan Salı akşamı 68. ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Salı akşamlarına damgasını vuran dizinin merakla beklenen 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Fragmanla birlikte hüzünlü hikayesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan dizinin final tarihi belli oldu.

    Final tarihi belli oldu

    Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Tansel Öngel, Aslıhan Gürbüz gibi isimleri buluşturan Masumlar Apartmanı dizisinin 68. bölüm 2. fragmanında, ''Son 4 bölüm'' ibaresi yer aldı.

    Buna göre, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Masumlar Apartmanı dizisi, 72. bölümüyle ekranlara veda edecek.

    Masumlar Apartmanı nın final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor #1


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