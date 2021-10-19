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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i yeni bir anlaşmaya imza attı! İşte Merve Dizdar'ın yeni projesi

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i yeni bir anlaşmaya imza attı! İşte Merve Dizdar'ın yeni projesi

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Ünlü oyuncunun bir markanın reklam yüzü olduğu öğrenildi.