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    Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i yeni bir anlaşmaya imza attı! İşte Merve Dizdar'ın yeni projesi

    TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Ünlü oyuncunun bir markanın reklam yüzü olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 14:27
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    Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i yeni bir anlaşmaya imza attı! İşte Merve Dizdar'ın yeni projesi

    Ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Kariyerindeki yükselişini sürdüren Dizdar, geçtiğimiz yaz dizinin sezon arasında da boş durmadı.

    Güzel oyuncu, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a ait olan ''Erşan Kuneri'' adlı dizisinde rol aldı.

    REKLAM ANLAŞMASI YAPTI

    Başarılı oyuncu Merve Dizdar, son gelen haberlere göre reklam anlaşması yaptı.

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dizdar, ''Yemek Sepeti'' markasının yüzü olan başarılı oyuncu, reklam filminin çekimi için pazar günü kamera karşısına geçti.

    Masumlar Apartmanı nın Gülben i yeni bir anlaşmaya imza attı! İşte Merve Dizdar ın yeni projesi #1

    Masumlar Apartmanı nın Gülben i yeni bir anlaşmaya imza attı! İşte Merve Dizdar ın yeni projesi #2

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