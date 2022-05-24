Masumlar Apartmanı'nın Han'ı az değilmiş! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ortaya çıktı...

Masumlar Apartmanı dizisinde Han rolüne hayat veren Birkan Sokullu'nun yıllar önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı. Sokullu ile Ekinci'nin yatak sahneleri, sosyal medyada gündem oldu.

2003 Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü olan Birkan Sokullu, Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu.

10 yıl profesyonel basketbol oynayan Birkan Sokullu, Maltepe Üniversitesi'nde okurken manken ve modellik yaptı.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri alan Birkan Sokullu, Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa başladı.

Daha sonra Küçük Sırlar, Uçurum, Fatih, Kurt Seyit ve Şura, Hayat Şarkısı dizilerinde boy gösteren Sokullu, 2012-2015 yılları arasında oyuncu Aslı Enver ile evli kaldı.

Şimdilerde başrolünü Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ile paylaştığı TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alan Sokullu, dizide hayat verdiği Han karakteriyle dikkati çekiyor.

Bu rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncunun 15 yıl önceki hali sosyal medyaya damga vurdu.

Yatak sahneleri olay oldu

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun, yıllar önce ''O Şimdi Asker'' şarkısı ile adını duyuran Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Yıllar sonra hatırlanan o klipte, Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri gündeme bomba gibi düştü. O sahneler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Öte yandan klipte, toy halleriyle dikkati çeken Sokullu'nun yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.