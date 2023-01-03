Masumlar Apartmanı'nın iki yıldızı aşık oldu! 'Masumiyet bitti'

Masumlar Apartmanı'nın iki yıldızı aşık oldu! 'Masumiyet bitti'

Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar ve Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Türk televizyon tarihine damga vuran diziler arasına giren "Masumlar Apartmanı", final yaptı.

Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah Birkan Sokullu, Tansel Öngel, Merve Dizdar, Gizem Katmer, Uğur Uzunel gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, her bölümüyle damga vurdu.

Ekranlara veda eden diziden izleyicileri şoke eden bir haber geldi.

Gülben-Esat aşkı gerçekleşti

Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar'ın aşkı gerçek oldu.

Dizide Gülben'in aşık olduğu Esat karakterini oynayan rol arkadaşı Uğur Uzunel ile birlikte olduğu öğrenildi.

Eşi Gürhan Altundaşar ile geçen yıl boşanan Merve Dizdar, 4 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti. Uzunel ile daha önce de anılan ve iddiaları reddeden Dizdar, bu sefer kameralara yakalandı.

İşte Merve Dizdar ve Uğur Uzunel'in baş başa yılbaşı yemeği...