Petrol
86.37
0.54%
Euro
19.8681
-0.47%
Dolar
18.7335
0.11%
Altın
1.111
1.29%
Borsa
5697
0.00%
Bitcoin
318.174
-0.21%
BTXN Coin
6.91
12.72%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Masumlar Apartmanı'nın iki yıldızı aşık oldu! 'Masumiyet bitti'

    Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar ve Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 11:09
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 11:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Masumlar Apartmanı'nın iki yıldızı aşık oldu! 'Masumiyet bitti'

    Geçtiğimiz sezon Türk televizyon tarihine damga vuran diziler arasına giren "Masumlar Apartmanı", final yaptı.

    Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah Birkan Sokullu, Tansel Öngel, Merve Dizdar, Gizem Katmer, Uğur Uzunel gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, her bölümüyle damga vurdu.

    Ekranlara veda eden diziden izleyicileri şoke eden bir haber geldi.

    Masumlar Apartmanı nın iki yıldızı aşık oldu! Masumiyet bitti #1

    Gülben-Esat aşkı gerçekleşti

    Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar'ın aşkı gerçek oldu.

    Dizide Gülben'in aşık olduğu Esat karakterini oynayan rol arkadaşı Uğur Uzunel ile birlikte olduğu öğrenildi.

    Eşi Gürhan Altundaşar ile geçen yıl boşanan Merve Dizdar, 4 yıllık evliliğini tek kalemde bitirmişti. Uzunel ile daha önce de anılan ve iddiaları reddeden Dizdar, bu sefer kameralara yakalandı.

    İşte Merve Dizdar ve Uğur Uzunel'in baş başa yılbaşı yemeği...

    Masumlar Apartmanı nın iki yıldızı aşık oldu! Masumiyet bitti #2

    Masumlar Apartmanı nın iki yıldızı aşık oldu! Masumiyet bitti #3


    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti
    Yaşam

    Tuzla Belediyesi’nin 365 günü hizmetle geçti

    Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi kart sınırındaki futbolcular
    Futbol

    Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi kart sınırındaki futbolcular

    Görüş Bildir