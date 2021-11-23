Masumlar Apartmanı'nın Memduh'u Atilla Şendil şaşırttı! Meğer Kurtlar Vadisi ve EDHO'da oynamış

Masumlar Apartmanı'nda Memduh karakterine hayat veren Atilla Şendil, eski görüntüleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Atilla Şendil'in, efsane diziler Kurtlar Vadisi ve EDHO'da da rol aldığı ortaya çıktı.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel ve Uğur Uzunel yer alıyor.

Dizide Memduh karakterine hayat veren usta oyuncu Atilla Şendil'in özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Torununu kaybeden dede rolüyle tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Atilla Şendil hakkında araştırma yapanlar, eski görüntülerini görünce şaşkına döndü.

MEĞER KURTLAR VADİSİ VE EDHO'DA DA ROL ALMIŞ

Atilla Şendil'in, yıllar önce efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde ve geçtiğimiz ay final yaparak ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hülümfar Olmaz'da oynadığı ortaya çıktı.

58 yaşındaki oyuncunun, Kurtlar Vadisi'nde 'Mavi Turgut' lakaplı bir yeraltı baronunu canlandırdığı öğrenildi.

Polat Alemdar, Atilla Şendil'in hayat verdiği tam adı ''Turgut Kuyucu'' olan baronun ofisini basıp Elif'in kaçırılmasından Turgut Kuyucu'yu sorumlu tutmuştu. Memati, bu süreçte Turgut'un oğlunu alıkoymuştu.

Usta oyuncu ayrıca ekranların bir diğer fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Emine'nin kocası, Tipi'nin eniştesi Fikret karakterine hayat vermişti.

ATİLLA ŞENDİL KİMDİR?

1963 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Atilla Şendil, üniversite eğitimini, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Bu dönemde, Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde aktif yıllar geçirdi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapan Atilla Şendil, yüksek lisansını, Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Ana Sanat Dalında tamamladı.

Ayrıca Şendil bir dönem İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü olarak da çalıştı. Seslendirme sanatçısı da olan yıldız, kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde yer aldı.

ATİLLA ŞENDİL'İN YER ALDIĞI PROJELER