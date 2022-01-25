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    • Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'den çıktı! Meğer o güzel isim...

    Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'den çıktı! Meğer o güzel isim...

    Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Öngel, Sadakatsiz'de rol alan güzel oyuncuyla meğer tam 3 yıl evli kalmış...
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 18:15
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    Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'den çıktı! Meğer o güzel isim...

    TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

    Sevilen dizide Safiye'nin sevdiği adam Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel, başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.

    Aynı zamanda ''Maske Kimsin Sen?'' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Öngel, yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

    Benim İçin Üzülme, Muhtemeşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde boy gösteren Öngel'in yıldızı, Masumlar Apartmanı dizisi ile parladı.

    Ünlü oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, eski eşini görğnce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    3 YIL SÜRDÜ

    Tansel Önge'in eski eşi, şimdilerde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Derya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Özder çıktı.

    2007 yılında hayatlarını birleştiren Özge Özder ve Tansel Öngel çifti, mutlu bir evlilik sürdüremedi. Oyuncu çift, 3 yılın ardından boşanma kararı aldı.

    Özge Özder, Tansel Öngel'den boşandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bizim Tansel ile bir problemimiz yok. Üniversite mezunu insanlarız, ona yakışır bir şekilde davranıyoruz" demişti.

    Masumlar Apartmanı nın Naci si Tansel Öngel in eski eşi Sadakatsiz den çıktı! Meğer o güzel isim... #1

    Masumlar Apartmanı nın Naci si Tansel Öngel in eski eşi Sadakatsiz den çıktı! Meğer o güzel isim... #2

    Masumlar Apartmanı nın Naci si Tansel Öngel in eski eşi Sadakatsiz den çıktı! Meğer o güzel isim... #3

    Masumlar Apartmanı nın Naci si Tansel Öngel in eski eşi Sadakatsiz den çıktı! Meğer o güzel isim... #4


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