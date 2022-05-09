Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı nişanlandı! İşte Gizem Katmer'in müstakbel eşi...

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Neriman karakteriyle adını duyuran Gizem Katmer, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Gizem Katmer, şimdilerde başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Neriman karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Gizem Katmer, oyunculuk performansıyla beğeni topluyor.

Nişanlandı

Bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşayan Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer çifti, evliliğe ilk adımı atarak nişanlandı.

Başarılı oyunculuk performansı ile son dönemin konuşulan isimlerinden olan Gizem Katmer, nişandan kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Katmer'in paylaşımı sevenleri tarafından tebrik ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Gizem Katmer'in nişanından kareler...