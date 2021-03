Masumlar Apartmanı'nın psikoloğu Seda Akman kimdir? Seda Akman kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Seda Akman, her Salı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisine Han’ın terapisti olarak katıldı. Bunun üzerine Seda Akman kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme taşındı.

Başarılı oyuncu Seda Akman, başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın oynadığı TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu.

Seda Akman ,dizide çöp toplama hastalığı olan Han'ın terapisti rolünü canlandıracak.

En son 'Sol Yanım' dizisinde rol alan başarılı oyuncu Seda Akman'ın hayatı hakkında araştırmalar da hız kazandı. Dizinin yeni bölüm fragmanını izleyenler, "Masumlar Apartmanı'nın psikoloğu Seda Akman kimdir?" sorularına cevap aramaya başladı.

Peki Masumlar Apartmanı'nın psikoloğu Seda Akman kimdir? Seda Akman kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte, Seda Akman'ın hayatı ve biyografisi..

MASUMLAR APARTMANI PSİKOLOG KİM?

Gerçek hayattan uyarlanan ve psikolojik sorunları olan bir ailenin yaşadığı sıkıntıları ele alan Masumlar Apartmanı'nda Han'ın psikologu rolünü, oyuncu Seda Akman canlandıracak.

SEDA AKMAN KİMDİR?

13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen sinema ve dizi oyuncusu Seda Akman, liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirmiştir. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir eğitim almasının ardından aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sunmuştur.

Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Akman, 1998 senesinde Miss Palmolive seçilmiş ve sonrasında Miss Intercontinental yarışmasında 4. olmuştur. 1999 senesinde ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir

1999 yılında İstanbul'a yerleşen güzel oyuncu, 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayımlanan ‘Yazı Tura’ filmiyle başlayan Akman, ardından Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atısı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, Fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, Hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Ölümsüz Aşk, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi başarılı dizi ve filmlerde rol almıştır.

