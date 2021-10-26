Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun durdurak bilmiyor! İşte yeni projesi

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Rüya karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, durdurak bilmiyor. Şenolsun, şimdilerde Netflix'te yaayınlanacak ''Kimya'' filminin heyecanını yaşıyor.

Dizi dünyasına ''Küçük Tatlı Yalancılar'' dizisiyle adım atan Melisa Şenolsun, Netflix'te yayınlanan ''Atiye'' dizisiyle oyunculuktaki yeteneğini gözler önüne serdi.

Atiye dizisinde hayat verdiği Cansu karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Şenolsun, şimdilerde TRT 1'in reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteriyle karşımıza çıkıyor.

KİMYA FİLMİYLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Durdurak bilmeyen 25 yaşındaki oyuncu, şimdi de yeni bir film ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Melisa Şenolsun'un başrolünde yer aldığı ''Kimya'', çok yakında çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanacak.

Kimya'nın yönetmenliğini ve senaristliğini ilk uzun metrajlı ''Ben Bir Denizim'' filmi ile adını duyuran, aynı zamanda Şenolsun'un eski sevgilisi olan Umut Evirgen üstleniyor.

Kimya, geçtiğimiz hafta, 37'nci Varşova Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Competition 1 - 2 bölümünde yarışan filmin gösterimine Şenolsun, Umut Evirgen ile birlikte katıldı.

KİMYA KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Büyük beğeni toplayan filmin kadrosunda, Melisa Şenolsun'un yanı sıra Levent Üzümcü, Belçim Bilgin, Bora Akkaş, Necip Memili, Esra Ruşan ve Celil Nalçakan gibi önemli oyuncular da yer alıyor.

Fiziksel olarak iç içe geçmiş mekanlarda bulunan iki yalnız insanın kesişen gecesinin hikayesinin anlatıldığı Kimya, 50'li yaşlardaki beyaz yakalı bir adam ve 20'li yaşlardaki bir kızın beraber geçirdikleri saatler boyunca sınırlarını aşmadan ve rahatsız olmadan birbirlerine yalnızlıklarını unutturmalarını sıcak ama melankolik bir dille gözler önüne seriyor.