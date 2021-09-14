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    Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'un kardeşi bakın kim çıktı!

    Masumlar Apartmanı dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Şenolsun'un kardeşi oyuncu çıktı. Şenolsun'un kardeşinin yer aldığı dizileri öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 19:08
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 19:09
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    Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'un kardeşi bakın kim çıktı!

    Masumlar Apartmanı yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, İnci karakteri'nin yerine Melisa Şenolsun dahil oldu.

    Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Rüya karakteri ile diziye dahil olan Şenolsun'un oynayacağı rol merak edilirken, hayatı mercek altına alındı.

    Şenolsun'un hayatına dair detaylı araştırma yapanlar, kardeşinin oyuncu olduğunu öğrendi.

    Şenolsun'un kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, oynadığı diziler ise araştırılmaya başlandı.

    MELİSA ŞENOLSUN'UN VE KARDEŞİ EFECAN

    28 yaşındaki Efecan Şenolsun, Melisa Şenolsun gibi oyunculuk yapıyor.

    Oldukça popüler dizilerde yer alan Efecan sırasıyla; Güneşi Beklerken, Fi, Yaşamayanlar, Hayat Sırları, Çarpışma gibi birçok önemli projede boy gösterdi.

    Öte yandan Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmış ve Tuba Büyüküstün nedeniyle Evirgen'nden ayrıldığı iddia edilmişti.

    Masumlar Apartmanı nın Rüya sı Melisa Şenolsun un kardeşi bakın kim çıktı! #1

    Masumlar Apartmanı nın Rüya sı Melisa Şenolsun un kardeşi bakın kim çıktı! #2

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