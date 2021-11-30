Masumlar Apartmanı'nın yıldızı ile Şevket Çoruh'u el ele görenler şaştı kaldı! Meğer geçmişte...

Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterine hayat veren Esra Ruşan'ın geçmişte Arka Sokaklar dizisinde oynadığını ve Şevket Çoruh ile el ele kameralar karşısına geçtiğini öğrenenler şoke oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından uyarlanan TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, salı akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel ve Uğur Uzunel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya da damga vuruyor.

Dizide Esra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Esra Ruşan'ın özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Esra Ruşan hakkında araştırma yapan izleyiciler, ünlü oyuncunun geçmişte Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh ile kameralar karşısına geçtiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

EL ELE GÖZ GÖZE

Kars doğumlu güzel oyuncu, televizyon macerasına 2006 yılında Sedef rolüyle dahil olduğu Arka Sokaklar dizisiyle başladı.

Dizide Sedef ve Mesut arasındaki çekim, seyircinin dikkatinden kaçmamıştı. Esra Ruşan ve Şevket Çoruh'u el ele göz göze görenler, şaşırıp kaldı.

VATANIM SENSİN'DE ROL ALDI

Ruşan, Arka Sokaklar'dan sonra şimdiki rol arkadaşı Merve Dizdar ile Vatanım Sensin'de rol aldı. Güzel oyuncu, Vatanım Sensin dizisi sayesinde en yakın arkadaşı Bergüzar Korel ile oynama şansı elde etti.

Esra Ruşan her ne kadar Masumlar Apartmanı dizisiyle tanınsa da Tatlı Küçük Yalancılar, Kurtlar Vadisi Pusu ve Aşk Yakar gibi birçok projede yer aldı.

Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde, en yakın arkadaşı İnci'yi kaybetmenin kederini yaşayan genç bir kadına hayat veren 38 yaşındaki oyuncu, dram sahnelerindeki performansıyla seyirciyi gözyaşlarına boğuyor.

İşte o fotoğraflar...







