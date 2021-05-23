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- Mata Hari ne demek? Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı Mata Hari sözleri..
Mata Hari ne demek? Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı Mata Hari sözleri..
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 16:36
Eurovision 2021 büyük finale Azerbaycan'ın Samira Efendi'nin seslendirdiği ''Mata Hari'' şarkısı damga vurdu.
''Konyalım Yürü'' türküsünden esintilerin de olduğu Mata Hari şarkısı, yarışmaya katılan diğer ülkeler tarafından da oldukça beğenildi.
Peki, Mata Hari ne demek? İşte Azerbaycan Eurovision 2021 şarkısı Mata Hari sözleri...
MATA HARİ NE DEMEK?
'Malay' dilinde güneş, şafağın gözü anlamlarına gelen Mata Hari, Hint dilinde ise Şafağın gözbebeği anlamına gelmektedir.
MATA HARİ TÜRKÇE SÖZLERİ
Ben tanrısız bir casusum
Casusum, ortaya çıkarıyorum
Bütün sırlarınızı istiyorum
Şimdi beni durduracak bir şey yok
Ben yalancıyım
Şehvetli oyunu oynuyorum
Hayatta kalanları bırakmayacağım
Şimdi bana aşık olur musun?
Kleopatra gibi (Aah-aah)
Aşıklar ordusu
Yangın çıkarıyorum
Yalan da benim, yanan da benim, yaman da benim
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Ben tehlikeli bir aşığım
Zehirli suyumdan içiyorsun
Ve benim büyümün etkisindesin
Büyüleniyorsun
Kalçalarımı hareket ettiriyorum,
deniyorsun
Direnemezsin, bununla savaşmayı dene
Anlatacak bir hikayem var
Kleopatra gibi Aşıklar ordusu
Yangın çıkarıyorum
Yalan da benim, yanan da benim,
yaman da benim
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Kleopatra gibi
Hadi yangın çıkaralım (Şşş)
Hadi bakalım!
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
EUROVİSİON 2021 AZERBAYCAN ŞARKISI MATA HARİ SÖZLERİ
I'm a godless spy
I'ma spy, I uncover
All of your secrets, I want them
There's no stopping me now
I'm a liar
Playing the game of desire
Ain't gonna leave no survivors
Would you fall for me now?
Just like Cleopatra (aah-aah)
The army of lovers
I start a fire
(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
Mata Hari
Undercover
I am a dangerous lover
Drinking my poisonous water
And you're under my spell
Mesmerizing
Moving my hips, you are trying
You can't resist, try to fight it
Got a story to tell
Just like Cleopatra (aah-aah)
The army of lovers
I start a fire
(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
Mata Hari
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma
Just like Cleopatra
Let's start a fire (shh)
Let's go
Ma-ma-ma-ma, Mata Hari
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari
Mata Hari
SAMİRA EFENDİ KİMDİR?
17 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelen Azeri şarkıcı Samira Efendi veya sahne adıyla Efendi,
Daha önce birkaç ses yarışmasında yer alan Efendi'nin kariyeri 2009 yılında Yeni Ulduz adlı yarışmaya katılmasıyla başlamıştır. 2017 yılında Almatı, Kazakistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir ses yarışması olan Silk Way Star'da ülkesi Azerbaycan'ı temsil etmiş ve üçüncü olmuştur.
2019 yılında Nur-Sultan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Voice of Nur-Sultan adlı yarışmada Azerbaycan'ın temsilcisi olmuştur.
SAMİRA EFENDİ ŞARKILARI
- Yarımın Yarı
- Sen Gelende
- Yol Ayrıcı
- Cleopatra
- Mata Hari