Mata Hari ne demek? Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı Mata Hari sözleri..

Bu yıl 65. kez yapılan Eurovison Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ı temsil eden şarkıcı Samira Efendi, ''Mata Hari'' şarkısıyla mest etti. Peki, Mata Hari ne demek? İşte Mata Hari şarkı sözleri..

Eurovision 2021 büyük finale Azerbaycan'ın Samira Efendi'nin seslendirdiği ''Mata Hari'' şarkısı damga vurdu.

''Konyalım Yürü'' türküsünden esintilerin de olduğu Mata Hari şarkısı, yarışmaya katılan diğer ülkeler tarafından da oldukça beğenildi.

Peki, Mata Hari ne demek? İşte Azerbaycan Eurovision 2021 şarkısı Mata Hari sözleri...

MATA HARİ NE DEMEK?

'Malay' dilinde güneş, şafağın gözü anlamlarına gelen Mata Hari, Hint dilinde ise Şafağın gözbebeği anlamına gelmektedir.

MATA HARİ TÜRKÇE SÖZLERİ

Ben tanrısız bir casusum

Casusum, ortaya çıkarıyorum

Bütün sırlarınızı istiyorum

Şimdi beni durduracak bir şey yok

Ben yalancıyım

Şehvetli oyunu oynuyorum

Hayatta kalanları bırakmayacağım

Şimdi bana aşık olur musun?

Kleopatra gibi (Aah-aah)

Aşıklar ordusu

Yangın çıkarıyorum

Yalan da benim, yanan da benim, yaman da benim

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Ben tehlikeli bir aşığım

Zehirli suyumdan içiyorsun

Ve benim büyümün etkisindesin

Büyüleniyorsun

Kalçalarımı hareket ettiriyorum,

deniyorsun

Direnemezsin, bununla savaşmayı dene

Anlatacak bir hikayem var

Kleopatra gibi Aşıklar ordusu

Yangın çıkarıyorum

Yalan da benim, yanan da benim,

yaman da benim

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Kleopatra gibi

Hadi yangın çıkaralım (Şşş)

Hadi bakalım!

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

EUROVİSİON 2021 AZERBAYCAN ŞARKISI MATA HARİ SÖZLERİ

I'm a godless spy

I'ma spy, I uncover

All of your secrets, I want them

There's no stopping me now

I'm a liar

Playing the game of desire

Ain't gonna leave no survivors

Would you fall for me now?

Just like Cleopatra (aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Undercover

I am a dangerous lover

Drinking my poisonous water

And you're under my spell

Mesmerizing

Moving my hips, you are trying

You can't resist, try to fight it

Got a story to tell

Just like Cleopatra (aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Just like Cleopatra

Let's start a fire (shh)

Let's go

Ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Mata Hari

SAMİRA EFENDİ KİMDİR?

17 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelen Azeri şarkıcı Samira Efendi veya sahne adıyla Efendi,

Daha önce birkaç ses yarışmasında yer alan Efendi'nin kariyeri 2009 yılında Yeni Ulduz adlı yarışmaya katılmasıyla başlamıştır. 2017 yılında Almatı, Kazakistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir ses yarışması olan Silk Way Star'da ülkesi Azerbaycan'ı temsil etmiş ve üçüncü olmuştur.

2019 yılında Nur-Sultan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Voice of Nur-Sultan adlı yarışmada Azerbaycan'ın temsilcisi olmuştur.

SAMİRA EFENDİ ŞARKILARI