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    Mata Hari ne demek? Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı Mata Hari sözleri..

    Bu yıl 65. kez yapılan Eurovison Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ı temsil eden şarkıcı Samira Efendi, ''Mata Hari'' şarkısıyla mest etti. Peki, Mata Hari ne demek? İşte Mata Hari şarkı sözleri..
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 16:36
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    Mata Hari ne demek? Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı Mata Hari sözleri..

    Eurovision 2021 büyük finale Azerbaycan'ın Samira Efendi'nin seslendirdiği ''Mata Hari'' şarkısı damga vurdu.

    ''Konyalım Yürü'' türküsünden esintilerin de olduğu Mata Hari şarkısı, yarışmaya katılan diğer ülkeler tarafından da oldukça beğenildi.

    Peki, Mata Hari ne demek? İşte Azerbaycan Eurovision 2021 şarkısı Mata Hari sözleri...

    MATA HARİ NE DEMEK?

    'Malay' dilinde güneş, şafağın gözü anlamlarına gelen Mata Hari, Hint dilinde ise Şafağın gözbebeği anlamına gelmektedir.

    MATA HARİ TÜRKÇE SÖZLERİ

    Ben tanrısız bir casusum
    Casusum, ortaya çıkarıyorum
    Bütün sırlarınızı istiyorum
    Şimdi beni durduracak bir şey yok
    Ben yalancıyım
    Şehvetli oyunu oynuyorum
    Hayatta kalanları bırakmayacağım
    Şimdi bana aşık olur musun?
    Kleopatra gibi (Aah-aah)
    Aşıklar ordusu
    Yangın çıkarıyorum
    Yalan da benim, yanan da benim, yaman da benim

    Ma-Ma-Ma-Mata Hari

    Ma-Ma-Ma-Mata Hari

    Ben tehlikeli bir aşığım
    Zehirli suyumdan içiyorsun
    Ve benim büyümün etkisindesin
    Büyüleniyorsun
    Kalçalarımı hareket ettiriyorum,
    deniyorsun
    Direnemezsin, bununla savaşmayı dene
    Anlatacak bir hikayem var
    Kleopatra gibi Aşıklar ordusu
    Yangın çıkarıyorum
    Yalan da benim, yanan da benim,
    yaman da benim

    Ma-Ma-Ma-Mata Hari

    Ma-Ma-Ma-Mata Hari

    Kleopatra gibi
    Hadi yangın çıkaralım (Şşş)

    Hadi bakalım!

    Ma-Ma-Ma-Mata Hari

    Ma-Ma-Ma-Mata Hari

    Mata Hari ne demek? Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı Mata Hari sözleri.. #1

    EUROVİSİON 2021 AZERBAYCAN ŞARKISI MATA HARİ SÖZLERİ

    I'm a godless spy
    I'ma spy, I uncover
    All of your secrets, I want them
    There's no stopping me now
    I'm a liar
    Playing the game of desire
    Ain't gonna leave no survivors
    Would you fall for me now?
    Just like Cleopatra (aah-aah)
    The army of lovers
    I start a fire
    (Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)
    Ma-Ma-Ma-Mata Hari
    Mata Hari
    (Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
    (Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari
    Mata Hari
    (Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
    (Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
    Mata Hari
    Undercover
    I am a dangerous lover
    Drinking my poisonous water
    And you're under my spell
    Mesmerizing
    Moving my hips, you are trying
    You can't resist, try to fight it
    Got a story to tell
    Just like Cleopatra (aah-aah)
    The army of lovers
    I start a fire
    (Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)
    Ma-Ma-Ma-Mata Hari
    Mata Hari
    (Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
    (Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari
    Mata Hari
    (Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
    (Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
    Mata Hari
    Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma
    Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma
    Just like Cleopatra
    Let's start a fire (shh)
    Let's go
    Ma-ma-ma-ma, Mata Hari
    Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari
    Mata Hari

    SAMİRA EFENDİ KİMDİR?

    17 Nisan 1991 tarihinde dünyaya gelen Azeri şarkıcı Samira Efendi veya sahne adıyla Efendi,

    Daha önce birkaç ses yarışmasında yer alan Efendi'nin kariyeri 2009 yılında Yeni Ulduz adlı yarışmaya katılmasıyla başlamıştır. 2017 yılında Almatı, Kazakistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir ses yarışması olan Silk Way Star'da ülkesi Azerbaycan'ı temsil etmiş ve üçüncü olmuştur.

    2019 yılında Nur-Sultan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Voice of Nur-Sultan adlı yarışmada Azerbaycan'ın temsilcisi olmuştur.

    Mata Hari ne demek? Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı Mata Hari sözleri.. #2

    SAMİRA EFENDİ ŞARKILARI

    • Yarımın Yarı
    • Sen Gelende
    • Yol Ayrıcı
    • Cleopatra
    • Mata Hari

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