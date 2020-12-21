Matilda De Angelis: Yıllardır sivilcelerle savaşıyorum

The Undoing' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Matilda De Angelis, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu yayınladı. Angelis, "Benim de kusurlarım var ve yıllardır sivilcelerle savaşıyorum" dedi.

The Undoing dizisinde canlandırdığı Elena Alves karakteri ile adını duyuran İtalyan oyuncu Matilda De Angelis, samimi bir itirafta bulundu.

Yıllardır sivilce sorunu ile mücadele ettiğini açıklayan 25 yaşındaki oyuncu, makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Angelis, "Kontrol edemediğim şeyler var ve bu yıl bize çok şey öğretti" dedi.

“KÜÇÜK GERÇEĞİ SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİM”

Takipçilerine "Kendinizi olduğunuz gibi sevin" mesajını veren Matilda De Angelis, hayatta daha büyük sorunların olduğunu dile getirdi.

Oyuncu, “Benim de kusurlarım var. Hayatımızda kabul etmemiz gereken değişiklikler var. Hayatta paradoksik şeyler olur değil mi? Yani benim için oyuncu olmak ve sivilceli yüzle çalışmak onlardan biri. Hayatta daha büyük sorunlar var, farkındayım ama bu küçük gerçeği sizinle paylaşmak istedim. Belki daha güçlü hissetmek belki de kendimi daha iyi kabullenmek için... Korkularımız bizi felç edebilir veya büyük bir güç haline gelebilir, yolu seçmek bizim elimizde. Başımıza gelen tüm iyi şeyler için veya kötü şeyler için çok fazla minnet olmalıyız.” diye konuştu.