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    Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle olay yarattı! 'Abartmışsın yenge'

    Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Icardı'nin eşi Wanda Nara sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmüyor..
    • 16.09.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 17:47
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    Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle olay yarattı! 'Abartmışsın yenge'

    Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile magazin gündeminde yer alıyor.

    Her paylaşımı olay yaratan Wanda Nara'nın paylaşımların Türk takipçilerinden yorum ve beğeni yağıyor.

    Instagram hesabında 14.7 milyon takipçisi bulunan Wanda Nara sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.Sık sık fotoğraf paylaşan Nara takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı cesur pozlar dikkat çekti.Çiçek desenli bir kıyafet giyen Wanda Nara dekoltesiyle adeta olay yarattı.İşte o kareler..

    Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle olay yarattı! Abartmışsın yenge #1

    Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle olay yarattı! Abartmışsın yenge #2


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