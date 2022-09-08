Petrol
88.39
0.44%
Euro
18.2974
0.32%
Dolar
18.2367
0.12%
Altın
1.01
0.35%
Borsa
3497
2.78%
Bitcoin
354.583
2.85%
BTXN Coin
5.04
4.34%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cesur pozları olay yarattı! 'Aman yenge'

    Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor..
    • 08.09.2022 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cesur pozları olay yarattı! 'Aman yenge'

    Galatasaray'ın yeni yıldız transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyadan paylaştığı pozlar ile gündeme geldi.Birbirinden iddialı pozlarını takipçileri ile paylaşan Wanda Nara'nın instagramda 14.4 milyon takipçisi bulunuyor.

    Galatasaray'ın yeni transderi Icardi'nin eşi olan Wanda Nara cesur paylaşımları ile sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

    Wanda Nara özel hayatı ilede sık sık gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekmektedir.Wanda transfer gerçekleşmeden önce yaptığı açıklama ilede gündeme gelmişti.

    Wanda Nara yaptığı açıklamada "Türkiye'de yaşamak istiyorum. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Türkiye, sevdiğim bir ülke. 6-7 kez çocuklarımla birlikte Türkiye'ye tatile gittim. Evet Türkiye'de yaşamak isterim. Bunun olup olmayacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Mauro Icardı'nın transferi resmileştikten sonra Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye başladı.İşte Wanda Nara'nın bazı instagram paylaşımları..

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara nın cesur pozları olay yarattı! Aman yenge #1

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara nın cesur pozları olay yarattı! Aman yenge #2

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara nın cesur pozları olay yarattı! Aman yenge #3

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara nın cesur pozları olay yarattı! Aman yenge #4

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara nın cesur pozları olay yarattı! Aman yenge #5

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara nın cesur pozları olay yarattı! Aman yenge #6

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara nın cesur pozları olay yarattı! Aman yenge #7

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara nın cesur pozları olay yarattı! Aman yenge #8


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'deki arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
    3. Sayfa

    İzmir'deki arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü

    Galatasaray 3 transferi birden açıkladı
    Futbol

    Galatasaray 3 transferi birden açıkladı

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir