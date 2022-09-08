Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cesur pozları olay yarattı! 'Aman yenge'

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor..

Galatasaray'ın yeni yıldız transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyadan paylaştığı pozlar ile gündeme geldi.Birbirinden iddialı pozlarını takipçileri ile paylaşan Wanda Nara'nın instagramda 14.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Galatasaray'ın yeni transderi Icardi'nin eşi olan Wanda Nara cesur paylaşımları ile sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Wanda Nara özel hayatı ilede sık sık gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekmektedir.Wanda transfer gerçekleşmeden önce yaptığı açıklama ilede gündeme gelmişti.

Wanda Nara yaptığı açıklamada "Türkiye'de yaşamak istiyorum. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Türkiye, sevdiğim bir ülke. 6-7 kez çocuklarımla birlikte Türkiye'ye tatile gittim. Evet Türkiye'de yaşamak isterim. Bunun olup olmayacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardı'nın transferi resmileştikten sonra Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye başladı.İşte Wanda Nara'nın bazı instagram paylaşımları..