Yayın hayatına TRT 1 ekranlarında başlayan Mavera dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ramazan ayına özel olarak çekilen Mavera dizisi, 12 Nisan Pazartesi günü itibarıyla TRT 1 kanalında yayın hayatına başladı.

Bir mini dizi olarak yayımlanacak Mavera'nın konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. İzleyiciler, 'Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Mavera dizisi konusu ve oyuncu kadrosu..

MAVERA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramazan ayına özel olarak çekilen Mavera dizisi, ilk bölümüyle 12 Nisan Pazartesi günü izleyicisiyle buluştu. Son bölümü ise 12 Mayıs tarihinde yayımlanacak olan Mavera dizisi, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’te TRT 1 ekranlarında yer alacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.

MAVERA DİZİSİ OYUUNCULARI KİMLER?

Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi

Görkem Sevindik – Sarı Saltuk

Yusuf Gökhan Atalay

Necip Karakaya

Tansel Öngel - Mahmud

Zara – Kara Leyla

Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza

Recep Usta - Mansur Ata

Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar

Demircan Kaçel - Yalgız

Erdem Ergüney - Kutluk

Nur Berfin Çiroğlu - Aytolu

Ferit Kaya - Mervan

Dilara Yeşilyaprak - Asife

Nusret Çetinel - Halife Müsterşid

Mehmet Ali Aysin - Urungu

Haydar Köye l- Adnan

Handan Yıldırım - Dadı

Evren Erler - Dübeys Bin Sadaka

Arben Akış – Necip

MAVERA NE DEMEK?

Mavera kelimesi, Türkçe'ye Arapça dilinden geçmiştir. TDK’ye göre, mavera kelimesi anlamı şu şekildedir:

Öte, görülen alemin ötesi

Bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman anlamlarına da gelir.