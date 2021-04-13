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- Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Mavera dizisi konusu ve oyuncu kadrosu..
Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Mavera dizisi konusu ve oyuncu kadrosu..
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 11:25
Ramazan ayına özel olarak çekilen Mavera dizisi, 12 Nisan Pazartesi günü itibarıyla TRT 1 kanalında yayın hayatına başladı.
Bir mini dizi olarak yayımlanacak Mavera'nın konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. İzleyiciler, 'Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, Mavera dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Mavera dizisi konusu ve oyuncu kadrosu..
MAVERA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ramazan ayına özel olarak çekilen Mavera dizisi, ilk bölümüyle 12 Nisan Pazartesi günü izleyicisiyle buluştu. Son bölümü ise 12 Mayıs tarihinde yayımlanacak olan Mavera dizisi, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’te TRT 1 ekranlarında yer alacak.
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.
MAVERA DİZİSİ OYUUNCULARI KİMLER?
- Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi
- Görkem Sevindik – Sarı Saltuk
- Yusuf Gökhan Atalay
- Necip Karakaya
- Tansel Öngel - Mahmud
- Zara – Kara Leyla
- Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza
- Recep Usta - Mansur Ata
- Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar
- Demircan Kaçel - Yalgız
- Erdem Ergüney - Kutluk
- Nur Berfin Çiroğlu - Aytolu
- Ferit Kaya - Mervan
- Dilara Yeşilyaprak - Asife
- Nusret Çetinel - Halife Müsterşid
- Mehmet Ali Aysin - Urungu
- Haydar Köye l- Adnan
- Handan Yıldırım - Dadı
- Evren Erler - Dübeys Bin Sadaka
- Arben Akış – Necip
MAVERA NE DEMEK?
Mavera kelimesi, Türkçe'ye Arapça dilinden geçmiştir. TDK’ye göre, mavera kelimesi anlamı şu şekildedir:
Öte, görülen alemin ötesi
Bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman anlamlarına da gelir.