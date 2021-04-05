Mavi Korku 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Mavi Korku 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Mavi Korku 2 filmi, bu akşam saat 22.30’da ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Mavi Korku 2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Mavi Korku 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mavi Korku 2 filmi, bu akşam saat 22.30’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Darin Scott'un oturduğu ve senaryosunu Michael Beach, Erik Patterson ve Hans Rodionoff'un kaleme aldığı Mavi Korku 2 filmi, 2018 yılında vizyona girdi.

Amerikan yapımı bilim kurgu ve korku türündeki Mavi Korku 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Mavi Korku 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Mavi Korku 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

MAVİ KORKU 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir grup bilim insanı, beyin kanserine çözüm bulabilme umuduyla hayvanlar üzerinde deney yapmaktadır. Deneyler sonucunda köpek balıkları eskiye göre artık düşünebilen, zeki ve kana daha aç hale gelmişlerdir.

Üzerlerinde deney yapan insanların elinden bir şekilde kurtulan ve denize açılan köpek balıkları, artık herkes için bir tehdit unsuru olmaktadır ve ilk hedefleri kendilerini bu deneye sokan ekiptir.

MAVİ KORKU 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?