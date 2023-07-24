Mavi kuş uçuyor! Twitter'ın adı mı değişecek? İşte yeni ismi...

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri radikal kararlar veriyor.

Musk, platformda başta yöneticiler olmak üzere Twitter'ın neredeyse bütün çalışanlarını işten çıkardı. Yerine ise yeni isimler aldı.

Ardından da arayüz tasarımı, gizlilik ve güvenlik politikaları olmak üzere akla gelebilecek her şeyi değiştirdi.

Elon Musk'ın son kararı ise kullanıcıları şoke etti.

Twitter'ın yeni adı

52 yaşındaki Musk, " markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz". ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk, Twitter’ın ismini ‘X’ olarak değiştireceğini duyurdu.

MAVİ KUŞ GİDİYOR! Twitter'ın adı mı değişecek? İşte yeni ismi...
MAVİ KUŞ GİDİYOR! Twitter'ın adı mı değişecek? İşte yeni ismi...