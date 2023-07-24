Mavi kuş uçuyor! Twitter'ın adı mı değişecek? İşte yeni ismi... Twitter CEO'su Elon Musk, tarihi bir karara imza atarak platformun adını ve logosunu değiştireceğini açıkladı. Peki, Twitter'in yeni ismi ne olacak? İşte detaylar...

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri radikal kararlar veriyor.

Musk, platformda başta yöneticiler olmak üzere Twitter'ın neredeyse bütün çalışanlarını işten çıkardı. Yerine ise yeni isimler aldı.

Ardından da arayüz tasarımı, gizlilik ve güvenlik politikaları olmak üzere akla gelebilecek her şeyi değiştirdi.

Elon Musk'ın son kararı ise kullanıcıları şoke etti.

Twitter'ın yeni adı

52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz". ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk, Twitter’ın ismini ‘X’ olarak değiştireceğini duyurdu.