Mavi kuş uçuyor! Twitter'ın adı mı değişecek? İşte yeni ismi...

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri radikal kararlar veriyor.
Musk, platformda başta yöneticiler olmak üzere Twitter'ın neredeyse bütün çalışanlarını işten çıkardı. Yerine ise yeni isimler aldı.
Ardından da arayüz tasarımı, gizlilik ve güvenlik politikaları olmak üzere akla gelebilecek her şeyi değiştirdi.
Elon Musk'ın son kararı ise kullanıcıları şoke etti.
Twitter'ın yeni adı
52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz". ifadelerini kullanmıştı.
Elon Musk, Twitter’ın ismini ‘X’ olarak değiştireceğini duyurdu.