Maviye Sürgün'ün Zehra'sı Ayça Erturan bakın kimin gelini çıktı! Meğer usta ismin oğlu ile... Yeni yaz dizisi Maviye Sürgün ile seyirci karşısına çıkan Ayça Erturan, Zehra karakteriyle beğeni topladı. Hayatına dair detaylar merak konusu olan Erturan'ın kayınpederini duyanlar, kulaklarına inanamadı.

Show TV'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün, 12 Haziran Pazartesi akşamı macerasına başladı.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun’un yer aldığı; çekimleri Marmaris’te yapılan Maviye Sürgün dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti.

Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

İlk bölümü ekrana gelen Maviye Sürgün dizisinde Zehra karakterini canlandıran oyuncu izleyicinin merak konusu oldu.

Usta oyuncunun gelini çıktı

Oyuncu Ayça Erturan'ın canlandırdığı Zehra karakterinin özel hayatını araştıranlar, şoke oldu.

Ayça Erturan, 2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile dünya evine girdi.

Çiftin Nova adından bir kız çocukları var.

39 yaşındaki Ayça Erturan'ın Levent Kırca'nın gelini olması, duyanları şaşırttı.