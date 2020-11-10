Maymunlar Cehennemi Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Savaş oyuncuları ve özeti

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maymunlar Cehennemi: Savaş filmini izleyecek olanların merak ettiği detaylar haberimizde...

Filmin meraklıları bu akşam televizyonda yayınlacak olan Maymunlar Cehennemi Savaş saat kaçta, konusu nedir gibi soruları araştırıyor.

2011 yılında Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmiyle devam edilmişti.

MAYMUNLAR CEHEMMENİ SAVAŞ KONUSU

Şafak Vakti'nde Kobo'nun ihanetine uğrayarak, ırkından büyük kayıplar veren Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini bilerek savaşa hazırlanıyordu. 3 yıl sonra gelen devam filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş, bizi bir önceki filmi bıraktığımız yerden alıyor ve savaşın ortasına götürüyor.

Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor.

Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

2011 yılında Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmiyle devam edilmişti.

Filmin senaryo ve yönetmenliğini bir kez daha Matt Reeves üstlenirken, senaryoda ona ikinci filmden Mark Bomback eşlik ediyor. Kadroda yer alan başlıca isimlerse Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary ve Karin Konoval...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis - Caesar

Steve Zahn - "Bad Ape"

Karin Konoval - Maurice

Terry Notary - Rocket

Ty Olsson - Red

Michael Adamthwaite - Luca

Toby Kebbell - Koba

Judy Greer - Cornelia

Max Lloyd-Jones - Blue Eyes

Aleks Paunovic - Winter

Alessandro Juliani - Spear

Sara Canning - Lake

Devyn Dalton - Cornelius