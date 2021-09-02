Mazhar Alanson'un acı günü! O ismin ölüm haberiyle yıkıldı..

Mazhar Alanson, 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Hale Alanson'un vefat haberiyle yıkıldı. Alanson açıklamasında, "Benim ve çocuklarımızın gönlünde yaşayacaksın. Seni unutmayacağız Hale" dedi.

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Hale Alanson'un ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu.

Hale Alanson'dan Hilmi ve Eda adında iki çocuğu olan Mazhar Alanson, 2003'te ise moda tasarımcısı Biricik Suden ile nikah masasına oturdu.

Alanson ve Suden'in evlilikleri mutlu bir şekilde ilerlerken, Mazhar Alanson eski eşi için sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ HALE"

Mazhar Alanson sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Ankara Devlet Operası'ndan solist ilk eşim Hale Alanson, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarımız büyük üzüntü içindeyiz.

Benim ve çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın, onu tanıyan, seven arkadaşlarımızın gönlünde her zaman yaşayacaktır. Seni unutmayacağız Hale..." ifadelerini kullandı.

Takipçileri, ünlü şarkıcıya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

1972 YILINDA EVLENDİLER

Mazhar Alanson, ilk eşi Hale Alanson ile 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de evlenmişti.

İkili, 2019'da oğulları Hilmi Alanson'un düğününde objektif karşısına geçmişti.