Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteğinin yatma tarihi 2022...

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteğinin yatma tarihi 2022...

Mazot ve gübre desteğinin ne zaman yatacağını merak eden çiftçiler, "Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Mazot ve gübre destekleri, Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere yetiştirdikleri ürüne göre her yıl verilmeye devam ediyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, mazot ve gübre desteği sayesinde alım kolaylığı yaşıyor.

Yapılan ödemeler sayesinde desteklenen çiftçiler, daha verimli üretim yapma imkanına sahip oluyor.

Bu nedenle de mazot ve gübre desteklerinin kısa süre içerisinde hesaplara yatırılması bekleniliyor.

Çiftçiler detayları öğrenmek için, "Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini bildirdi.

Ancak ödemelerin net tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken sadece mazot ve gübre desteği ödemelerinin eylül ayının sonunda ve ekim ayının başında yapılacağı kaydedildi. Konuya ilişkin güncel bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

2022 mazot ve hgübre desteği ne kadar?

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına