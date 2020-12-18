Mecnun Otyakmaz, Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.

Demir Grup Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

"6 GÜZEL ADAM"

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engeli hastayla iletişim" ve spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraflarına oy veren Otyakmaz, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"2020, KÖTÜ YILLARDAN BİRİYDİ"

Otyakmaz, "2020 yılı felaketler ve afetlerle anılan en kötü yıllardan biri. 2020'ye damga vuran en büyük olay koronavirüs ve onun karşılığında doktorlarımızın göstermiş olduğu mücadele." dedi.



