Medea kompleksi nedir? Özcan Deniz'den Feyza Aktan hakkında 'Medea kompleksi' hastası iddiası

Özcan Deniz oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia ettiği eski eşi Feyza Aktan'ı 'Medea kompleksi' hastası olmakla suçladı. Bunun üzerine Medea kompleksi nedir? sorusu gündeme geldi.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın velayet savaşı devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Deniz'in Feyza Aktan'la yaptığı anlaşma doğrultusunda üç yaşındaki oğlu Kuzey, doğum gününü Deniz'in evinde geçirecekti. Ancak ünlü sanatçı Özcan Deniz, oğlundan 10 gündür haber alamadığını söyleyerek Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Şiddet ve velayet yüzünden karşılıklı davalık olan eski çiftler bu kez de şoke eden bir iddia ile gündem oldu.

Oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia ettiği Feyza Aktan'ı 'Medea kompleksi' hastası olmakla suçlayan Özcan Deniz, ''Bu hastalık yüzünden ülke enkaz çocuklar ülkesine döndü'.' dedi.

Peki, Medea kompleksi nedir? İşte ayrıntılar...

ART NİYETLİ ANNE SENDROMU

Medea kompleksi ya da diğer adıyla art niyetli anne sendromu denilen hastalık, adını şu mitolojik hikayeden almaktadır:

Eşinin, birlikte göç ettikleri ülkenin kralının kızına aşık olup onunla evlenmek istemesinin ardından eşinden intikam almak üzere iki çocuğunu öldüren bir annenin hikayesidir.

Hikayedeki eş, kralın kızı ile evlenmek üzere Medea'yı terk eder. Bunun ardından Medea, eşini cezalandırmak üzere iki çocuğunu da öldürür.

MEDEA KOMPLEKSİ NEDİR?

'Kötü Niyetli Anne Sendromu' olarak adlandırılan bu sendrom, eşe duyulan nefretin hastalıklı boyutunu ifade etmektedir. Genellikle boşanma, aldatılma gibi olaylardan sonra ortaya çıkan bu hastalık, son dönemde artan boşanmalar nedeniyle her üç kadından birinde görülmektedir.

Bu durumdaki kadınlar, boşanma sürecinde veya boşandıktan sonra eski eşini cezalandırmak ve ondan intikam almak için çocuklarına zarar verme, eziyet etme veya onları babalarından mahrum bırakma boyutuna kadar ilerleyen bir davranış bozukluğu göstermektedir.

Bu sendromda, anne öfke nöbetleri sırasında çocuğa fiziksel ve ruhsal şiddet uygulayabilmekte ve bu durum intikam için çocuğunu öldürmeye kadar ilerleyebilmektedir.