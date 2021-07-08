2004 yapımı aksiyon, dram ve gerilim türlerindeki Medusa Darbesi filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Medusa Darbesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı Medusa Darbesi filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Yönetmen Pkoltuğunda Paul Greengrass'ın oturduğu, senaryosunu Tony Gilroy ve Robert Ludlum'un kaleme aldığı film, hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne'nin hayatını anlatıyor.

Filmi yayın akışında gören izleyiciler, Medusa Darbesi filminin konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Medusa Darbesi filmi konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU

Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır ancak planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur.

Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncular : Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban