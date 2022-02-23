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    Medya Ombudsmanı Bildirici'den Nevşin Mengü'ye ‘reklam’ eleştirisi

    Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış" değerlendirmesini yaptı. 
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 12:33
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    Medya Ombudsmanı Bildirici'den Nevşin Mengü'ye ‘reklam’ eleştirisi

    Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında ve Instagram hesabında vitamin içeceği reklamı yaptı.

    Mengü'ye Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den eleştiri geldi.

    "ARTIK AÇIKÇA REKLAM YAPMAYA BAŞLAMIŞ"

    Bildirici Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık "#işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı." dedi.

    Medya Ombudsmanı Bildirici den Nevşin Mengü ye ‘reklam’ eleştirisi #1

    MENGÜ'DEN CEVAP GELMEDİ

    Bildirici'ye henüz Müngü cephesinden yanıt gelmedi.

    Öte yandan Faruk Bildirici,  geçtiğimiz günlerde Reklam Kurulu tarafından sosyal medyada 'örtülü reklam' yapan 'influencer' Duygu Özaslan’a verilen 114 bin lira cezaye dikkat çekerek, benzer reklamları yapan ünlü isimleri ve gazetecileri ifşa etti.

    Medya Ombudsmanı Bildirici den Nevşin Mengü ye ‘reklam’ eleştirisi #2

    Medya Ombudsmanı Bildirici den Nevşin Mengü ye ‘reklam’ eleştirisi #3


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