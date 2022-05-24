Medya Platformu ve MİSMED'den Sinan Akyüz’e ödül

Medya Platformu ve MİSMED tarafından Sosyal Medya Ödülleri ve Medya Platformu Büyük Sosyal Medya Çalıştayı düzenlendi.

4. Sosyal Medya Ödülleri Nevşehir'de sahiplerini buldu.

Medya Platformu ve Mismed Sosyal Medya Derneği Hacı Bektaş Veli adına 4. Sosyal Medya Ödüllerini ve Sosyal Medya Çalıştayını Nevşehir'de organize edildi.

Gazeteci Sinan Akyüz Twitter’da Etkin Kültürel Sohbetleri İle En İyi Sohbet Odası Ödülü Gazeteci layık görüldü.

Sinan Akyüz ödül sonrası yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1.5 yıldır Twitter'da sohbet odası açıyorum. 24 saat süren canlı yayınlarımız olmakta, amacımız ülkemizdeki doğruları hükümetimizin yaptığı hizmetleri topluma ve sosyal medya kullanıcılarına doğru bir şekilde anlatmak onuda arkadaşlarımla birlikte yaptığımıza inanıyorum. Ayrıca milletimize İslam’a hizmet amaçlı canlı sohbetlerimizde oluyor. Bizleri bu ödüle layık görenlerden Allah razı olsun." dedi.

Çalıştayda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Hem aile hem gençlik bir toplumun hem bugününü hem yarınını ilgilendiren iki ana grup, iki ana konu. O yüzden böyle bir başlıkla toplantı gerçekleştirilmesi önemli. Ben bu toplantıyı tertip eden MİSMED Sosyal Medya Derneği'ni tebrik ediyorum.

Sosyal medya hep gündemimizde olan bir konu. Doğru kullanılması hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bazen hepimizi çok müspet şekilde etkilediği gibi, bağımsızlık gibi sorunlara yol açabilecek bir konudan bahsediyoruz aynı zamanda. Aile ve sosyal medyanın enine boyuna irdelenmesi bizim için ayrı bir ehemmiyet arz ediyor."





AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, çalıştaya katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir plaket takdim etti.

Çalıştaya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı Ferdi Dinç, MİSMED Dernek kurucu başknalarından Osman Çakır, DERSİAD Başkanı Mustafa Çınar, Eğitimci, Yazar, Mv. Danışmanı Metin Sakınç ve çok sayıda STK temsilcileri, öğrenci ve davetli katıldılar. Sosyal Medya Çalıştayı ve Sosyal medya ödüllerine ayrıca çok Sayıda Profesör akademisyenler ve medya ve basının güçlü isimleri ile birçok fenomen katıldı. Hacı Bektaş Veli 4.Sosyal Medya Ödülleri Nevşehir'de sahiplerini buldu.