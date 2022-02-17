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    Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı! İşte şarkı sözleri

    Megastar Tarkan'ın merakla beklenen ''Geççek'' adlı yeni şarkısı, 17 Şubat saat 21.00 itibarıyla tüm dijital platformlardan müzikseverlerin beğenisine sunuldu. İşte Geççek şarkı sözleri...
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 22:12
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    Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandı! İşte şarkı sözleri

    Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor'' notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti.

    Ünlü şarkıcı, daha sonra yaptığı paylaşımda ise merakla beklenen "Geççek" adındaki yeni şarkısının 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

    Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği "Geççek" adlı şarkı, 17 Şubat Perşembe saat 21.00 itibarıyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.

    Tarkan'ın uzun bir aradan sonra yayınladığı şarkı, sosyal medyanın gündemine otururken sözleri merak konusu oldu. İşte Geççek şarkı sözleri...

    GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ

    Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
    Daha önce de sanki
    Sırtımızdan vurmadı mı?
    Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

    Düştük evet ama kalkmadık mı?
    Biz hep hayata meydan okumadık mı?
    Sen ferah tut içini
    Biz neleri atlatmadık ki

    Geççek geççek elbet bu da geççek
    Gör bak umudun gününü gün etçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan

    Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
    Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan

    Dayan, çoğu gitti azı kaldı
    Yapma! Güze, kışa boğma yazını
    Yakındır sabrın zaferi

    Düştük evet ama kalkmadık mı?
    Biz hep hayata meydan okumadık mı?
    Sen ferah tut içini
    Biz neleri atlatmadık ki

    Geççek geççek elbet bu da geççek
    Gör bak umudun gününü gün etçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan

    Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
    Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan

    Çok uzattın vallahi bıktık
    Bi durmadın vermedin ki aman
    Hadi yeter artık fena bunaldık
    Düş babam artık düş yakamızdan

    Var bir hayır her şerde dedik
    Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
    Ama yeter artık, anladık tamam
    Düş babam artık düş yakamızdan

    Beni sorarsan
    Ben de iyi değilim pek
    Kalmadı eski neşem hiç
    Tadım tuzum yok pek

    Dar dar dar geliyor
    Ruhuma bedenim
    Har har yanıyorum
    Küle dönmek üzereyim

    Bi suyun akışındayım
    Bi gidiyorum tersine
    Bi arkadaşım ümitle
    Bi aram açık kaderle

    Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
    Gün doğmadan neler doğar bilirim.

    Megastar Tarkan ın yeni şarkısı Geççek yayınlandı! İşte şarkı sözleri #1

    Megastar Tarkan ın yeni şarkısı Geççek yayınlandı! İşte şarkı sözleri #2


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