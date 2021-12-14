Meğer anneymiş! İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'ın masumiyet abidesi kızı

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyla adından söz ettiren Esra Ruşan'ın bir kız çocuğu annesi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Esra Ruşan'ın masumiyet abidesi kızı...

Esra Ruşan, başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda rol alıyor.

Dizide Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin en yakın arkadaşı Esra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Ruşan, sergilediği performansla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar, Tatı Küçük Yalancılar, Ustura Kemal ve Vatanım Sensin gibi birçok projede rol alan 38 yaşındaki oyuncu, asıl çıkışını Masumlar Apartmanı dizisiyle yaptı.

Yaşından oldukça genç gösteren Esra Ruşan hakkında araştırma yapanlar, eşinden boşandığını ve bir kız çocuğu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esra Ruşan'ın dünyalar tatlısı kızı şimdilerde adeta bir fenomen...

ESRA RUŞAN'IN MASUMİYET ABİDESİ KIZI

Esra Ruşan, geçtiğimiz yıl yönetmen Fatih Kızılgök ile 6 yıllık evliliğini bitirmiş ve mahkeme, 2 yaşındaki çocuklarının velayetini anneye vermişti.

Özel hayatını gözlerden uzak tutan Ruşan, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu, zaman zaman 160 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından kızıyla çekildiği kareleri paylaşıyor.

Güzel oyuncunun kızını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte başarılı oyuncu Esra Ruşan'ın gözlerden uzak büyüttüğü minik kızı...