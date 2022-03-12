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    • Resmen kandırılmışız! Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın gerçek hali hayrete düşürdü

    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın gerçek hali hayrete düşürdü

    Bir döneme damga vuran Pis Yedili dizisinde albino bir gence hayat veren Ahmet Yıldırım'ın gerçekten albino olduğu sanılıyordu. Ancak Pis Yedili'nin PC'si Ahmet Yıldırım, gerçek haliyle şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 11:53
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    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın gerçek hali hayrete düşürdü

    2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kıran Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran geçlik dizileri arasında yer alıyor.

    Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

    Eski bölümleri günümüzde bile izlenmeye devam eden Pis Yedili dizisindeki karakterler, lakaplarıyla hafızalarımıza kazındı.

    Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç şüphesiz Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu.

    'PC' lakaplı zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti.

    GERÇEK HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

    Kabul edin, hemen hemen hepimiz Pis Yedili dizisinde albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı gerçekten albino sanmıştık.

    Ancak işin aslı bambaşka... Ahmet Yıldırım, özel bir makyajla bu hale getirilmişti. Yıldırım'ın gerçek halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

    Ayrıca PC, dizinin ilk bölümünden itibaren hiç kısa kollu kıyafet giymemişti. PC'nin yazın ortasında bile uzun kollu kıyafetlerle gezmesinin nedeni ise makyajın sadece yüzüne uygulanmasıydı.

    İşte Ahmet Yıldırım'ın yani Pis Yedili'deki adı ile PC'nin dizideki hali ve gerçek hali...

    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili nin Albino PC si Ahmet Yıldırım ın gerçek hali hayrete düşürdü #1

    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili nin Albino PC si Ahmet Yıldırım ın gerçek hali hayrete düşürdü #2

    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili nin Albino PC si Ahmet Yıldırım ın gerçek hali hayrete düşürdü #3

    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili nin Albino PC si Ahmet Yıldırım ın gerçek hali hayrete düşürdü #4

    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili nin Albino PC si Ahmet Yıldırım ın gerçek hali hayrete düşürdü #5

    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili nin Albino PC si Ahmet Yıldırım ın gerçek hali hayrete düşürdü #6

    Resmen kandırılmışız! Pis Yedili nin Albino PC si Ahmet Yıldırım ın gerçek hali hayrete düşürdü #7


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