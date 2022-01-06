Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne... Survivor Berna Keklikler bambaşka biri oldu!

Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne... Survivor Berna Keklikler bambaşka biri oldu!

2022 Survivor All Star yarışmasında mücadele etmeye hazırlanan Berna Keklikler, estetikle bambaşka biri oldu. Yarışmacının yüzüne yaptırdığı işlemler dikkati çekerken, bazıları tanımakta zorlandı.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve sunulan Survivor yarışması, her sene TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Ilıcalı'nın önem verdiği ve aylarca özenle hazırlandığı bir yarışma olan Survivor, bu sene All Star olarak ekrana gelecek.

All Star yarışmasında, daha önce Survivor'a gelmiş ve başarılarıyla göz doldurmuş isimler yer alacak.

Bu isimlerden birisi olan ve daha önce yarışan Berna Keklikler, Sabriye Şengül ile olan tatlı atışmalarıyla tanındı.

Konuşma tarzı ve neşeli halleriyle adada ve ekran karşısındaki seyirciler tarafından sevilen Keklikler, değişimi ile gündeme geldi.

Yarışmaya gitmek için gün sayan Berna Keklikler, yüzüne yaptırdığı işlemler ve değişimi ile sosyal medyada olay oldu.

BERNA KEKLİKLER'İ GÖREN TANIYAMADI

Survivor'da sergilediği performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle adını duyuran Berna Keklikler, bu sene yine yarışmada yer alacak.

Survivor All Star'da güçlü isimlerle birlikte yarışacak olan Berna, değişimiyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Almanya'da katıldığı bir güzellik yarışmasını kazanan ve uzun süredir herhangi bir yapımda yer almayan Keklikler, cesur pozlarıyla beğeni topluyor. Adeta başka biri olan Keklikler'in eski halinden ise eser kalmadı.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

25 Şubat 1989 yılında Almanya'da dünyaya gelen Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışmasını kazandı ve modelliğe adım attı. Crunch, fitness ve yüzme sporlarıyla ilgilenen Keklikler, aynı zamanda oyunculuk yapıyor.

Keklikler'in tanınması ise 2017 yılında katıldığı Survivor yarışması sayesinde oldu.