Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne! Survivor Damla'nın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı...

Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne! Survivor Damla'nın estetiksiz hali sosyal medyayı çalkaladı...

Survivor Panorama sunucusu Damla Can'ın estetiksiz hali sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Damla Can'ın eski halini gören hayranları, "Neymiş ne olmuş, inanılmaz!" tarzında binlerce yorum yaptı.

Survivor yarışmasına katılan ve şimdilerde Survivor Panaroma programını sunan Damla Can, güzelliği ile gündem oluyor.

Survivor'da yarıştığı zamanların dışında sosyal medyadan dikkatleri çeken Can, şimdilerde sunucu oldu.

Güzel ve başarılı ismin Survivor Panaroma sunuculuğunun dışında ise yaptırdığı estetikleri konuşulmaya başlandı.

1990 yılında İzmir'de dünyaya gelen ve Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Damla Can, yıllar önceki görüntüsü ile herkesin kafasını karıştırdı.

Genç ismin estetik işlemler yaptırdığı görülürken, sosyal medya üzerinden o görüntülerle ilgili binlerce yorum yapıldı.

DAMLA CAN'IN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

2016 ve 2018 yıllarında Survivor'da mücadele eden Damla Can, yarışma sona erdikten sonra Survivor Panorama'da sunuculuk yapmaya başladı.

Bu sayede ününe ün katan Damla Can, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı ve fotoğraflarını hayranları için yayınlandı.

Damla Can'ın yıllar önceki hali ortaya çıkınca, yeni kareleri geride kaldı. Bu haline çok sayıda yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Kesinlikle küçük dokunuşlar var'', ''Damlaya damlaya göl olmuş'', ''Kilo verince güzelleşmiş'' ve ''Paranın gücü budur'' gibi yorumlarda bulundu.