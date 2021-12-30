Meğer ne çok estetik varmış yüzünde! Birce Akalay'ın eski hali olay oldu...

Meğer ne çok estetik varmış yüzünde! Birce Akalay'ın eski hali olay oldu...

Güzelliği ile kadın oyuncular arasında bir adım öne çıkan Birce Akalay, eski hali ile gündem oldu. Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan ve kendi markasını çıkaran oyuncu, herkesi şaşırttı.

Güzel ve başarılı oyuncu Birce Akalay, son olarak Son Yaz isimli dizide hayranlarının karşısına çıktı.

Dizinin ilk sezonu iyi reytingler alırken, FOX ikinci sezonda istenileni veremeyen proje için final kararı aldı.

Akalay'ın uzun zaman sonra ekranlara dönüşü hayal kırıklığı ile sonuçlanırken, Akalay kendi markasını kurdu ve zamanını oraya ayırmaya başladı.

Kendi mücevher markasını kuran ve sosyal medya üzerinden sık sık tanıtım yapan oyuncu, güzelliğini kullandı.

Takıları için mankenlik yapan güzel oyuncu hayranlarını büyülerken, eski halleri ise yeniden gündem oldu.

Birce Akalay'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, yüzünde birden fazla estetik olduğunu söyledi.

BİRCE AKALAY'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı, Babil'in İlay'ı olarak tanıdığımız ve adını Yer Gök Aşk ile duyuran Birce Akalay, estetikleriyle bir kez daha gündem oldu.

1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve güzelliği ile ekranlara damga vuran Akalay, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Eski görüntüsünden eser kalmayan Akalay için bazıları yanaklarında bişektomi olduğunu belirtti.

Sosyal medya kullanıcılarının yorumları bu kadar sınırlı kalmadı. Bazıları "Nereden nereye" demekten kendisini alamadı.

"TASARIMLARIMI BEN ÇİZİYORUM"

Değişimi ile dikkati çeken Birce Akalay, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen mücevher koleksiyonunun lansmanında konuştu. Takıları hakkında konuşan Akalay şu ifadeleri kullanmıştı;

Memnun olduğum güzel geri dönüşler alıyorum. İyi ki yapmışım diyorum. Yavaş yavaş ilerliyor, birazcık emekliyor. Ben ilk defa hayatımda böyle bir işe kalkıştım. Bütün tasarımları ben çiziyorum.

Üzerimdekiler de bana ait ve hepsinin bir hikayesi var. Her birinin bir kelebekten alınmış isimleri var. Hepsi o kelebek formundan çıktığı için benim için anlamlı.

Kelebek benim çocukluğumdan beri etkilendiğim bir hayvan. Benim için sembol haline gelmiş güzel bir hayvan ve ilk dövmemi 17 yaşında kelebek yaptırmıştım."



