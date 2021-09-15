Meğer oyunculuk da yapmış! Acun Ilıcalı bakın hangi ünlü isimle aynı filmde rol almış....

Meğer oyunculuk da yapmış! Acun Ilıcalı bakın hangi ünlü isimle aynı filmde rol almış....

Televizyonculuğa muhabirlikle başladıktan sonra Acun Medya'yı kuran TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın bir filmde rol aldığı ortaya çıktı. Ilıcalı, bakın hangi ünlü isimle birlikte oynamış...

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Acun Medya'yı kurduktan sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Yoksa Rüya mı?, Söyle Söyleyebilirsen, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Yok Böyle Dans, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran ve birbirinden farklı içeriklere sahip programlarla Türk izleyicisine ulaştı.

Muhabirlikle başladığı kariyer basamaklarına hızla tırmanarak medya patronu olan Acun Ilıcalı, medya faaliyetlerinin dışında spor alanına ilgisiyle de biliniyor.

Ancak daha önce bir filmde rol aldığı bilinmeyen Acun Ilıcalı'nın hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

OYUNCULUK DA YAPMIŞ

Kariyerindeki başarısına her geçen gün bir yenisini daha katan Acun Ilıcalı'nın bir dönem muhabirlik dışında oyunculuk yaptığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın, Nurgül Yeşilçay, Teoman gibi isimlerin yer aldığı 2002 yapımı ''Mumya Firarda'' adlı filmde oynadığı ortaya çıktı.

NURGÜL YEŞİLÇAY İLE BİRLİKTE ROL ALMIŞ

Ilıcalı'nın söz konusu filmde Nurgül Yeşilçay ile oynadığı sahne, sosyal medyayı salladı. Öte yandan Ilıcalı, filmdeki performansıyla beğeni topladı.