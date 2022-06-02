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    • Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu'nun yıldızı Eren'in sır gibi sakladığı eşine bakın...

    Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu'nun yıldızı Eren'in sır gibi sakladığı eşine bakın...

    Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden olan Eren Bakıcı'nın sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğrenildi. Evlendiğini herkesten sır gibi saklayan Bakıcı'nın eşi ise merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 16:07
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    Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu'nun yıldızı Eren'in sır gibi sakladığı eşine bakın...

    Şarkıları, dansları ve değişik sahne showlarıyla 2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi Grubu, yıllar önce dağılma kararı alarak sevenlerini şaşırtmıştı.

    Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasının ardından yollarına 3 kişi olarak devam etmişti.

    Ancak bir süre sonra Eren, Cemre ve Yasemin de arkadaşlıkları baki kalsa da birlikte müzik yapmayı noktalamıştı.

    Aralarındaki kırgınlığa yıllar sonra bir son veren grup üyeleri, şimdilerde bambaşka hayatlar sürdürüyor.

    Doğayla iç içe yaşıyor

    Grubun en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Eren Bakıcı, sahnelerden uzaklaştı ve gösterişli hayatını bir anda tamamen değiştirdi.

    Uzun süredir Bursa'da doğa ile iç içe bir hayat süren Hepsi'nin Eren'i hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

    Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu nun yıldızı Eren in sır gibi sakladığı eşine bakın... #1

    Sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

    Eren Bakıcı hakkında kimsenin bilmediği o gerçeği, grup arkadaşlarından Cemre Kemer, katıldığı bir yayında açıkladı.

    Eren'in hayatında bazı değişiklikler olduğunu söyleyen Cemre Kemer, "Eren evli mi?" sorusuna kimsenin bilmediğini belirterek "Evet" yanıtını verdi.

    Sosyal medya hesabından eşine dair hiçbir paylaşımda bulunmayan Eren'in eşi, bir hayran sayfasında tasarım bir fotoğrafla paylaşıldı.

    Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu nun yıldızı Eren in sır gibi sakladığı eşine bakın... #2

    Hayranları gelinlik giydirdi

    Ekranlardan ve sosyal medyadan uzak bir hayat yaşayan çifte fanları photoshop'la gelinlik ve damatlık giydirdi.

    Eren Bakıcı bu paylaşıma, "Vallahi fotoğrafı nereden buldunuz şaşkınım" diyerek kalp emojileri gönderdi.

    Sessiz sedasız nikah masasına oturan 38 yaşındaki ünlü ismin herkesten sır gibi sakladığı eşi merak konusu oldu. İşte Hepsi'nin yıldızı Eren Bakıcı'nın eşi...

    Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu nun yıldızı Eren in sır gibi sakladığı eşine bakın... #3

    Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu nun yıldızı Eren in sır gibi sakladığı eşine bakın... #4

    Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu nun yıldızı Eren in sır gibi sakladığı eşine bakın... #5

    Meğer sessiz sedasız evlenmiş! Hepsi Grubu nun yıldızı Eren in sır gibi sakladığı eşine bakın... #6


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