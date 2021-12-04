Meğer tescilli güzelmiş! Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın nasıl oyuncu olmuş

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin tescilli güzel olduğu ortaya çıktı. Gülsim Ali'nin oyuncu olma serüvenini ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve anlattığı hikayelerle herkesin beğenisini kazanan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da reytingleri altüst ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi akşamları evlere konuk olan Gönül Dağı dizisinin kadrosunda, birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Bu isimlerden birisi olan Gülsim Ali İlhan, dizide Taner'in eşi Dilek karakterine hayat veriyor. Dilek karakterini herkese sevindiren ve rolünün altından başarıyla kalkan Gülsüm Ali, e duru güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Başarılı oyuncu, kariyerindeki asıl çıkışını, ekranların sevilen dizisi Hanım Köylü'de hayat verdiği İlkgün rolüyle yaptı.

Şimdilerde Durul Bazan ile aşk yaşayan Gülsim Ali'yi oyuncu sanıyor ancak başarılı isim hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Meğer her hafta güzelliği ile ekranları şenlendiren dizinin Dilek'i tescilli bir modelmiş.

GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Gülsim Ali İlhan, 1995 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde Türk bir anne ve babadan dünyaya geldi.

İlhan, Rusçuk'taki arkadaşlarının çok güzel olduğunu ve mutlaka bir yarışmaya katılması gerektiğini söylemesi üzerine 2009 Super Model Ford Models Bulgaria Yarışması'na katıldı.

GÜZELLİĞİ HENÜZ 14 YAŞINDAYKEN TESCİLLENDİ

Ali İlhan, 2009 yılında katıldığı 'Super Model Ford Models Bulgaria' adlı güzellik yarışmasında birinci seçildiğinde henüz 14 yaşındaydı.

Ali İlhan, aynı yıl Brezilya'da düzenlenen 'Ford Models Of The World' adlı üzellik yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etti.

''TÜRK DİZİLERİNİ ÇOK SEVİYORDUM''

Bir süre modellik yapan güzel oyuncu, 2016 yılında verdiği bir röportajda, ''2008 yılında Bulgaristan'da Türk dizileri yayınlanmaya başlamıştı. Türk dizilerini çok seviyordum ama Bulgarca izlemek zorundaydım.'' ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK DİZİLERİNİ İZLERKEN OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİ

Türkçesi yeterli olmadığı için dizileri Bulgarca izlemek zorunda kalan İlhan, Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya ve Türkçe'yi düzgün öğrenmek için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

İlk oyunculuk tecrübesini, çekimleri Makedonya'da gerçekleştirilen ''Son Yaz Balkanlar 1912'' dizisiyle yaşadı.

OYUNCULUK VE DİKSİYON EĞİTİMLERİ ALDI

Ardından Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenen Ali, Başkent İletişim Akademisi'ne girip temel oyunculuk ve diksiyon üzerine dersler aldı.

''Seddülbahir 32 Saat'' adlı dizide kamera önüne geçen güzel oyuncu, ardından ''Son Çıkış'' adlı projede boy gösterdi.

PAYLAŞIMLARIYLA TAKİPÇİLERİNİ MEST EDİYOR

Instagram'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesi bulunun güzel oyuncu, paylaşımlarıyla da bizlere görsel şölen sunuyor.

Takipçilerinin beğeni yağdırdığı İlhan'ın bir diğer dikkati çeken tarafı ise bikinili pozlar ve dekolteli paylaşımlardan olabildiğince uzak durması.