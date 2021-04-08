Mehdi Uğur Çoban kimdir? Mehdi Uğur Çoban kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mehdi Uğur Çoban kimdir? Mehdi Uğur Çoban kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mehdi Uğur Çoban, sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan kişiler arasında yerini aldı. Bunun üzerine Mehdi Uğur Çoban'ın kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Twitter'da her gün farklı isimler trend topic listesine giriyor.

8 Mart Perşembe günü yani bugün Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde ilk sırada yer alan isim Mehdi Uğur Çoban oldu. Sosyal medya kullanıcıları Çoban'a yönelik, ''Kurtar bizi koronadan.'' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Bunun üzerine, 'Mehdi Uğur Çoban kimdir? Mehdi Uğur Çoban kaç yaşında, ne iş yapıyor?' soruları gündeme geldi.

Peki, Mehdi Uğur Çoban kimdir? Mehdi Uğur Çoban kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Mehdi Uğur Çoban hakkında bilgiler..

MEHDİ UĞUR ÇOBAN KİMDİR?

31 yaşında olduğu belirtilen Mehdi Uğur Çoban, Siber Koruma AŞ adlı firmada Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde şu bilgiler yer aldı:

İş insanı Mehdi Uğur Çoban, Covid 19’la ile mücadele kapsamında teknolojiye dair yatırımların arttırılması gerektiğini söyleyerek, “Teknolojik gelişmeler virüse karşı mücadelede büyük önem arz ediyor. Sağlık alanına yönelik yapılacak yatırımlar, pandemiden kurtulmamızı kolaylaştıracaktır’’ ifadelerini kullandı.

Bilgisayar Mühendisi Mehdi Uğur Çoban, yazılım alanında yapılacak atılımların virüsün seyrini olumlu yönde değiştireceği kanaatinde. 13 yaşından beri bilgisayar programları geliştiren genç iş adamının teknoloji alanında yatırımları bulunuyor.

2019 yılından beri siber koruma programları alanında önemli çalışmalar sürdüren Çoban, Covid 19’un gıdadan tarıma, sanayiden teknolojiye hemen hemen her sektörü etkilediğini dile getirerek, "Yazılım ve teknoloji alanında yapılacak olan teşvikler, sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlayabilir” dedi.

Siber Koruma A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Uğur Çoban, aynı zamanda yazılım, mobil uygulama ve web site alanında uzun senelere dayanan tecrübesinin ardından uydu güvenlik sistemlerinde de büyük ses getirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Uydular olmazsa tüm teknolojiler çalışmaz hale gelir. Böyle bir durumda da teknolojinin durması kaçınılmaz olacaktır. İslam ülkelerinin ve diğer ülkelerin teknolojilerini yakından takip ediyoruz. İşimizin başındayız ve çalışıyoruz’.’ açıklamalarında bulundu.