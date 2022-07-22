Mehmet Acet Yeni Şafak'tan ayrıldı

Gazerteci Mehmet Acet, Yeni Şafak'taki yazılarına son verdiğini duyurdu.

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha yaşandı.

Gazeteci Mehmet Acet, gazetedeki köşesinden ayrıldı.

Acet, açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Gazeteci Acet 7 yıla yakın bir süredir yazılarını yayınlayan gazete yönetimine teşekkür etti.

"Köşe yazarlığım kendi isteğimle sona erdi"

Acet vada mesajında, "Yeni Şafak’ta yaklaşık 6,5 yıl süren köşe yazarlığım kendi isteğimle sona ermiş bulunmaktadır. Bu süre zarfında bana bu imkanı tanıyan gazete yönetimine, Albayrak ailesine teşekkür ve minnet duygularımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.