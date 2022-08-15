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Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi

Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş evlendi

Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy, hayatlarını birleştirdi. Çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki nikah törenine; Ömer Çelik, Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım da katıldı.