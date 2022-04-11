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    Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek ile geri dönüyor

    Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ekranlardan uzaklaşan Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber geldi. Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara döneceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 15:39
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    Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek ile geri dönüyor

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

    Kaldırıldığı hastanede 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

    Bu süreçte uzun süre ekranlardan uzak kalan Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından sevenlerine müjde verdi.

    Yaşadığı zor günleri geride bırakan ünlü şovmen, yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

    Çarkıfelek'le dönüyor

    İHA'nın haberine göre; Nasuh Özdemir İstanbuli'nin yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi.

    Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek ile geri dönüyor #1

    ''Dualarla ayakta kaldık''

    Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten 65 yaşındaki sanatçı, ''Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım.'' dedi.

    Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek ile geri dönüyor #2

    ''Birçok proje üzerinde çalışıyoruz''

    Ünlü şovmen, açıklamasının devamında ''Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınızla özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum.'' ifadelerini kullandı.


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