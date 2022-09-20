Mehmet Ali Erbil, eşlerini aldattığını ve kumar oynadığı itiraf etti

Katıldığı canlı yayın programında hayatına dair açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil oldu.

Hayatıyla ilgili ilk kez bu kadar detay veren Erbil, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Evliliklerinde çok hata yaptığını belirten ünlü komedyen, hep çok eşli olduğunu söyledi.

"Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım"

"İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim" diyen Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nişanlıydık, rahmetli babası hakimdi, ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk. Çok aşıktım, o da benimle bir oyuncak gibi oynardı. Hep çok eşliydim. Evliliklerimde hatalar yaptım. Keşke yapmasaydım dediğim oldu. Çok aşıktım bir eşime, gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm, kalkar ağlardım. Sonra öğlen gider aldatırdım.

"Bu yedekleme dürtüsü bence, son eşimle de aynı şeyler başıma geldi"

Anne baba sevgisi hiç görmedim gibi bir şey. Bu yedekleme dürtüsü bence. Kendi kendime çözdüm bunu. Sedef'le evliyken son eşime aşık oldum. Ona çok haksızlık ettim. Başıma ne geldiyse onun yüzünden. Melek yüzünden. Öyle bir karakteri yok. Şimdi evli, o yüzden konuşmak istemiyorum. Ona çok haksızlık ettim. Son eşimle de aynı şeyler başıma geldi. Onunla da aldatma yüzünden boşandık."

Mehmet Ali Erbil: Ağlayarak uyanır sarılırdım eşime, sonra gider aldatırdım VİDEO



"Benim gibi kumar oynayan adamın sürünmesi lazım"

Ünlü komedyen hayatı boyunca kumar oynadığını belirterek, geçimini son 4 senedir emlak gelirleriyle geçirdiğini söyledi:

"40 yıldır kumar oynuyorum. Benim gibi kumar oynayan bir adamın, sürünmesi lazım, kendini köprüden atması lazım. Allah'a çok şükür ki o kadar dikkatli, o kadar hesaplı oyarım ki sadece zevk için oynarım. O yüzden de işim gücüm olmadığı zaman ayıptır söylemesi emlak gelirlerimle kiralarımla geçindim ben. Şu son 4 senedir."