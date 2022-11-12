Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.867
-2.08%
BTXN Coin
7.21
-12.28%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C
    • Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalın ayak halleriyle şaşırtmıştı! Perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı

    Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalın ayak halleriyle şaşırtmıştı! Perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı

    Son dönemde Ece Ronay'la yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalın ayak halleriyle görüntülenerek şaşırtmıştı. Ünlü sunucunun perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı.
    • 12.11.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalın ayak halleriyle şaşırtmıştı! Perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı

    Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça bahsettiren Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde Tiktok videoları ile gündeme gelmişti. Ünlü sunucu bu kez de Kadıköy'deki görüntüleri ile görenleri şaşırttı.

    Yorgun ve halsiz halleri şaşırtmıştı

    Uzunca bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Mehmet Ali Erbil, vatandaşlar tarafından Kadıköy'de yalın ayak bir şekilde merdivende otururken görüntülenmişti. Bazı kişiler tarafından bitkin ve halsiz halleriyle görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edilmişti.

    Mehmet Ali Erbil Kadıköy de yalın ayak halleriyle şaşırtmıştı! Perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı #1

    Yalın ayak oturması soru işaretlerine sebep oldu

    Erbil'in yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle günün çoğu zamanını evde geçirdiği bilinmekteydi. Ünlü ismin bu sebeple TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladığı biliniyordu.

    Mehmet Ali Erbil Kadıköy de yalın ayak halleriyle şaşırtmıştı! Perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı #2

    TikTok hesabında sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil'in Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken görüntülenmesi Erbil hakkında "Başka bir sağlık sorunu mu var?" sorularına sebep olmuştu.

    Mehmet Ali Erbil Kadıköy de yalın ayak halleriyle şaşırtmıştı! Perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı #3

    Film seti için olduğu ortaya çıktı!

    Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zannettiği görüntülerle şaşırtan ismin perişan halde görüntülenmesinin sebebi ortaya çıktı. Erbil'in paylaşımına göre ünlü şovmen bir film setinde çekim yapılması sebebiyle bu şekilde görüntülendi. Erbil, sağlık durumunun iyi olduğunu da sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

    Mehmet Ali Erbil Kadıköy de yalın ayak halleriyle şaşırtmıştı! Perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı #4


    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Dursun Özbek: Mecidiyeköy'deki rezidansı satma kararı aldık
    Futbol

    Dursun Özbek: Mecidiyeköy'deki rezidansı satma kararı aldık

    En etkili sıkıntı duası! Dert, bela, sıkıntı ve keder için mutlaka okunması gereken dualar
    Yaşam

    En etkili sıkıntı duası! Dert, bela, sıkıntı ve keder için mutlaka okunması gereken dualar

    Görüş Bildir