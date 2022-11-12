Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalın ayak halleriyle şaşırtmıştı! Perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı

Son dönemde Ece Ronay'la yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalın ayak halleriyle görüntülenerek şaşırtmıştı. Ünlü sunucunun perişan hallerinin sebebi ortaya çıktı.

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça bahsettiren Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde Tiktok videoları ile gündeme gelmişti. Ünlü sunucu bu kez de Kadıköy'deki görüntüleri ile görenleri şaşırttı.

Yorgun ve halsiz halleri şaşırtmıştı

Uzunca bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Mehmet Ali Erbil, vatandaşlar tarafından Kadıköy'de yalın ayak bir şekilde merdivende otururken görüntülenmişti. Bazı kişiler tarafından bitkin ve halsiz halleriyle görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edilmişti.

Yalın ayak oturması soru işaretlerine sebep oldu

Erbil'in yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle günün çoğu zamanını evde geçirdiği bilinmekteydi. Ünlü ismin bu sebeple TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladığı biliniyordu.

TikTok hesabında sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil'in Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken görüntülenmesi Erbil hakkında "Başka bir sağlık sorunu mu var?" sorularına sebep olmuştu.

Film seti için olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zannettiği görüntülerle şaşırtan ismin perişan halde görüntülenmesinin sebebi ortaya çıktı. Erbil'in paylaşımına göre ünlü şovmen bir film setinde çekim yapılması sebebiyle bu şekilde görüntülendi. Erbil, sağlık durumunun iyi olduğunu da sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.