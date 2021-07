Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak 'evlilik' itirafı! Babası çok zengin diye...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Paylaş Benimle' programına konuk oldu. Erbil'in eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Nergis Kumbasar'la ilgili itirafları dikkat çekti.

Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, sunuculuğunu Psikolog Gökhan Çınar'ın üstlendiği TV8'in gündüz kuşağı programı Paylaş Benimle'de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Uzun süre hastanede ve evinde tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Zaman zaman gözyaşlarına boğulan ünlü komedyen, programda acı dolu hastalık sürecinin yanı sıra evliliklerini ve çocuklarını anlattı.

Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle Ankara'ya teyzesinin yanına giden Mehmet Ali Erbil, 14 yaşında üvey babasının zoruyla yatılı okula kayıt olduğunu söyledi.

"BENİ İÇ GÜVEYSİ ALDILAR"

Tiyatroya okul yıllarında başladığını söyleyen Erbil, tiyatro sahnelerine Ankara'da adım attığını ve daha sonra İstanbul’un yolunu tuttuğunu aktardı.

1980 yılında ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturan şovmen, o yılları şu şekilde anlattı:

"Muhsine ile çok zengin bir babanın kızı diye evlendim. Kendi kendime ‘tamam, turnayı vurdun’ dedim. O zamanlar devlet tiyatrosundaydım. Çok az maaş alıyordum, tek başıma ev tutamıyordum. Nişanlandık, beni iç güveysi aldılar, beni evlatları gibi sevdiler. Çok aşık oldum, çok büyük aşk yaşadık. Onun aşık olup olmadığını bilmiyorum. Bana çok çektiriyordu, çok kıskançtı. Ondan sonra her şey tersine döndü. O beni birdenbire çok sevmeye, aşık olmaya başladı ve evlendik. Allah’tan evlendik ki ilk kızımız Sezin doğdu. Muhsine ilk eşim, hayatımın her döneminde, her evliliğimde yanımda oldu. Ben kimseye güvenmem, hayatımda ona güvendiğim kadar. Mesela bankaya para yatırırım. Bankada kaç para vardır bir tek Muhsine bilir. Kaç para kira alırım kimse bilmez, sadece Muhsine bilir. Gerçek aşk gerçek sevgi bu bence. Bizimki 36 senedir aynı şekilde devam ediyor. Birbirimizi hiç kırmadık. Evliliğimiz benim yaramazlıklarım yüzünden bitti."





"25 YILDIR NAFAKA ÖDÜYORUM"

1989-1996 yılları arasında evli kaldığı Nergis Kumbasar’dan da bahseden Mehmet Ali Erbil, "25 yıldır tek nafaka ödeyen adam benim kesintisiz. Bu da rekorlar kitabına girmiştir. Az mı 25 yıl? Normalde 18 yaşına kadar. Öyle bir sözleşme yaptırmış ki Nergis bana. Seviyorum tabii ki karım, çocuğumun annesi. Ölene kadar nafakayı vereceğim, evlenmediğim sürece. Kızım da okuyana kadar vereceğim, ayrı bir nafaka o. Kız da 18 yaşından beri ikinci sınıfa geçemedi üniversitede (gülüyor)." sözleriyle Kumbasar'a takıldı.

"HESAPLAŞIRSAK BORÇLU ÇIKARSIN"

Programa telefonla bağlanan Kumbasar, eski eşiyle şakalaştı. Kumbasar, ''Boşandığımız günden beri eksik alıyoruz hep! Hesaplaşırsak borçlu çıkarsın, onu ne yapacağız. (gülüyor) Şimdi iyi bir insan olmazsa zaten hiçbirimiz ilişkimizi devam ettirmeyiz. Kimsenin boşandıktan sonra böyle bir mecburiyeti yok. Ama gerçekten onun belki de çocukluğundan beri birtakım yaraları var, o şefkat ihtiyacı… İyi niyetli iyi bir insan olmazsa yanında kimse olmaz!"





"ÇOK GÜZEL AFFEDER"

Usta sanatçının kızı Yasmin Erbil de babasına olan hislerini şu sözlerle dile getirdi:

"Hem en yaralı, hem de en sevgi dolu olduğum insan babam… Şımarıklık olmasın! Babam çok çalıştığı için hayatımızı bu şekilde güzel yaşayabiliyoruz. Çocukken tabii insan daha çok babasıyla vakit geçirmek istiyor. Anne-baba boşanınca o biraz ben de yara oldu, güven sorunları yaşadım. O anlamda yara… Tanıdığım en merhametli insan babamdır çok güzel affeder."