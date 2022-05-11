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    Mehmet Ali Erbil'i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı...

    90'lı yılların ünlü sunucusu Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in sözlerine ters tepki verdi. İşte gündemin merak edilen ismi Melike Öcalan'ın pozları...
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 17:17
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    Mehmet Ali Erbil'i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı...

    Sağlığına kavuşan şovmen Mehmet Ali Erbil, sahalara geri döndü.

    Bir ödül törenine katılan Erbil, sunucu Melike Öcalan'a sözleriyle gündeme damgasını vurdu.

    Ünlü sunucu ve oyuncu Melika Öcalan'a "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." dedi.

    Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek Erbil'e tepki gösterdi.

    Zor durumda kalan sunucu, hemen toparlanıp ödül gecesini sunmaya devam etti.

    Akabinde ise Melike Öcalan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

    Güzelliğiyle gündemde

    Televizyonda uzun soluklu programlar sunan Öcalan; Gulyabani, Kelebek Çıkmazı, Doktorlar ve Üvey Baba gibi dizilerde rol aldı.

    Güzelliği ile dikkat çeken Melike Öcalan'ın sosyal medya hesabındaki kareleri görenleri büyüledi.

    Instagram hesabında 40 bin takipçisi bulunan Melike Öcalan'dan pozlar...

    Mehmet Ali Erbil i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı... #1

    Mehmet Ali Erbil i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı... #2

    Mehmet Ali Erbil i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı... #3

    Mehmet Ali Erbil i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı... #4

    Mehmet Ali Erbil i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı... #5

    Mehmet Ali Erbil i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı... #6

    Mehmet Ali Erbil i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı... #7

    Mehmet Ali Erbil i fena tersledi! Sunucu Melike Öcalan Instagram pozlarıyla dudak ısırttı... #8


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